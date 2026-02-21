Olimpíadas de Inverno: dia é marcado por graves acidentes nas pistas

Kamila Sellier foi atingida durante as quartas de final dos 1.500m de patinação em velocidade em pista curta - (crédito: AFP)

A patinadora polonesa Kamila Sellier sofreu um grave acidente, nesta sexta-feira (20/2), durante as quartas de final dos 1.500m de patinação em velocidade em pista curta nas Olimpíadas de Inverno de Milão-Cortina 2026. A atleta teve o rosto atingido pela lâmina dos patins da americana Kristen Santos-Griswold.

Além do corte no rosto, Kamila sofreu arranhões no tronco. A prova foi imediatamente interrompida e a atleta foi retirada de maca sob aplausos do público, a caminho do hospital. Enquanto era levada, a atleta fez um sinal de positivo, tranquilizando torcedores.

Em entrevista ao SporTV, Konrad Niedwiecki, chefe da missão polonesa, afirmou que o corte não atingiu o olho de Kamila. “ O corte foi na bochecha, talvez tenha atingido um osso do rosto, mas isso vai ser examinado nas próximas horas”, disse.

Ao longo do dia, outros acidentes marcaram as demais competições. O neozelandês Finley Melville Ives, um dos favoritos à medalha de ouro no halfpipe esqui estilo livre, ficou desacordado ao sofrer uma forte queda. Após atendimento, o atleta recuperou a consciência.

Já no halfpipe esqui estilo livre feminino, a canadense Cassie Sharpe também desmaiou ao sofrer uma queda, atingindo as costas e a região cervical. A delegação canadense afirmou que a atleta passará por exames para descartar lesões na coluna.