Vasco anuncia rescisão de contrato com Coutinho

O Vasco oficializou a rescisão contratual do meio-campista Philippe Coutinho na noite desta sexta-feira (20). A diretoria utilizou as plataformas digitais da instituição para comunicar o fim definitivo do vínculo profissional. Esta importante decisão encerra a segunda passagem do jogador pela equipe carioca. O retorno do atleta durou exatamente um ano e meio, terminando de uma forma diferente da esperada pelos torcedores.

A oficialização ocorreu dias após o posicionamento inicial do jogador na internet. O próprio meio-campista já havia abordado abertamente a sua saída em uma postagem nas próprias redes sociais na última terça-feira. Naquela ocasião, o atleta alegou questões ligadas à sua saúde mental para justificar o rompimento do acordo com o time. O jogador solicitou ativamente o encerramento antecipado do contrato atual, que possuía validade prevista para se encerrar apenas no meio deste ano. Apesar de ter voltado ao Brasil com enorme expectativa, o atleta enfrentou momentos difíceis e precisou priorizar o seu bem-estar pessoal neste momento decisivo da carreira.

Vasco cita diálogo transparente e acordo amigável

Após o pedido formal do atleta, a gestão vascaína conduziu as negociações de forma bastante cautelosa e profissional. O clube publicou uma nota oficial detalhando os passos burocráticos da rescisão. O comunicado ressaltou o bom relacionamento mantido entre as partes durante as conversas decisivas. Além disso, o documento confirmou que a assinatura da quebra contratual ocorreu no fim da tarde desta sexta.

"O Vasco da Gama informa que o atleta Philippe Coutinho procurou o clube para manifestar o desejo de rescindir, de forma antecipada, o contrato que se encerraria no meio deste ano. Após diálogo respeitoso e transparente, as partes chegaram a um acordo amigável para a rescisão contratual, assinada no fim da tarde de hoje."

Gratidão ao garoto revelado em São Januário

Apesar do encerramento precoce do vínculo trabalhista, a diretoria fez questão de exaltar a bela história de Coutinho com a camisa do clube. O departamento de futebol destacou a forte identificação do atleta, desde a sua formação nas categorias de base até o enorme sucesso mundial. A nota oficial reforçou o respeito mútuo, elogiando o profundo profissionalismo e a enorme dedicação demonstrados pelo jogador durante este recente retorno ao futebol brasileiro.

"Revelado em São Januário e formado nas categorias de base do Vasco, Coutinho sempre carregou consigo a identidade vascaína ao longo de sua trajetória no futebol mundial. Em seu retorno ao clube que o projetou, demonstrou profissionalismo, dedicação e profundo respeito pela instituição, honrando a camisa em todos os momentos em que esteve em campo. O Vasco da Gama agradece ao atleta por todo o comprometimento demonstrado ao longo deste período."

