Vasco demite técnico Fernando Diniz após a derrota para o Fluminense

Fernando Diniz não é mais técnico do Vasco. O treinador foi demitido após a derrota para o Fluminense por 1 a 0, neste domingo (22), no Nilton Santos, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. Dessa forma, ele deixa o clube junto com os auxiliares Ricardo Cobalchini e Evandro Fornari, além do preparador físico Wagner Bertelli.
Confira a nota oficial do Vasco:
"O Vasco da Gama informa que Fernando Diniz não é mais o técnico da equipe.
Junto com ele, os auxiliares Ricardo Cobalchini e Evandro Fornari, e o preparador físico Wagner Bertelli também deixam o clube.
O Vasco agradece aos profissionais pelos serviços prestados e deseja sorte na continuidade de suas carreiras. Bruno Lazaroni assume a equipe interinamente."