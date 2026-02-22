InícioEsportes
Vasco demite técnico Fernando Diniz após a derrota para o Fluminense

Treinador não resistiu após derrota para o Fluminense por 1 a 0, neste domingo (22), no Nilton Santos

Fernando Diniz foi demitido do Vasco - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco)
Fernando Diniz não é mais técnico do Vasco. O treinador foi demitido após a derrota para o Fluminense por 1 a 0, neste domingo (22), no Nilton Santos, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. Dessa forma, ele deixa o clube junto com os auxiliares Ricardo Cobalchini e Evandro Fornari, além do preparador físico Wagner Bertelli.

Confira a nota oficial do Vasco:

"O Vasco da Gama informa que Fernando Diniz não é mais o técnico da equipe.

Junto com ele, os auxiliares Ricardo Cobalchini e Evandro Fornari, e o preparador físico Wagner Bertelli também deixam o clube.

O Vasco agradece aos profissionais pelos serviços prestados e deseja sorte na continuidade de suas carreiras. Bruno Lazaroni assume a equipe interinamente."

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 22/02/2026 23:00 / atualizado em 22/02/2026 23:01
