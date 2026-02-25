Vini Jr. pode igualar ou superar maior sequência de gols da carreira

O duelo desta quarta-feira será o terceiro do ano entre Real Madrid e Benfica na temporada, com uma vitória para cada - (crédito: Oscar del Pozo/AFP)

A resposta de Vinicius Junior ao racismo de Gianluca Prestianni no jogo de ida dos playoffs da Liga dos Campeões contra o Benfica pode vir em campo, nesta quarta-feira (25/2), às 17h, no Santiago Bernabéu, pelo duelo de volta por vaga às oitavas de final do torneio interclubes mais badalado do planeta bola.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O camisa 7 do Real busca recorde de gols consecutivos na carreira. Nos últimos 24 dias, colocou cinco bolas na rede contra quatro adversários — Rayo Vallecano, Real Sociedad (duas vezes), Benfica (jogo de ida) e Osasuna. A melhor marca da carreira pertence à temporada 2023/2024. Entre 2 e 16 de março, comemorou em seis oportunidades, nas exibições contra Valencia, Celta de Vigo, RB Leipzig e Osasuna.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Hoje, tem a possibilidade de igualar ou de pintar o sete, caso marque dois. O protagonismo será todo do brasileiro de 25 anos, pela injúria sofrida na semana passada em Lisboa e pelo golaço anotado no Estádio da Luz. A vitória simples permite aos Galácticos jogarem pelo empate.

Não será um jogo qualquer. Há expectativa de clima de Libertadores e de tensão hoje no Santiago Bernabéu entre jogadores e até mesmo entre os técnicos. Na semana passada, o técnico português José Mourinho criticou a comemoração do gol de Vinicius Junior e alegou que a postura desencadeou a ofensa de Prestianni.

O argentino, inclusive, foi suspenso provisoriamente pela Uefa e desfalca o time. Punido, Mourinho também não estará à beira do gramado. O auxiliar João Tralhão o substituirá.

Na entrevista coletiva de ontem, o treinador do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, rebateu Mourinho ao dizer que nada justifica o racismo e garantiu um Vini bem da cabeça e dos pés para a partida. "Ele está muito bem, muito bem mesmo. Está realmente ansioso e muito motivado para esse tipo de jogo. A verdade é que, desde que cheguei, ele tem jogado excepcionalmente bem, tem sido um jogador que muda o rumo da partida, que é o que qualquer treinador quer, ter um jogador como o Vinicius Junior em campo. Nosso objetivo é extrair o máximo dele", declarou.

Na véspera da partida, o presidente do Benfica, Rui Costa, defendeu Prestianni. "Acreditamos na palavra do nosso jogador. Mais do que isso, é saber os jogadores que temos em casa. O Prestianni foi classificado como racista, mas é tudo menos racista. Posso garantir", tentou amenizar.

O duelo desta quarta-feira será o terceiro do ano entre Real Madrid e Benfica na temporada, com uma vitória para cada. Porém, os espanhóis levam desvantagem em duelos de mata-mata contra os portugueses. Os Encarnados se apegam ao 5 x 3 na final da Champions de 1961/62 e ao triunfo por 6 x 3 no placar agregado nas quartas de final da temporada 1964/1965.