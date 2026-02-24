Campeão olímpico, Lucas Pinheiro encontrará Lula em Brasília

Lucas Pinheiro entrou para o Olimpo do Brasil com o ouro em Milão-Cortina - (crédito: Rafael Bello/COB)

Primeiro brasileiro medalhista nos Jogos Olímpicos de Inverno, o esquiador Lucas Pinheiro Braathen estará em Brasília na sexta-feira (27/2) para visita ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Lucas levará ao encontro pela manhã com o chefe do Executivo a medalha de ouro, conquistada em 14 de fevereiro, na prova slalom gigante do esqui alpino dos Jogos de Milão-Cortina.

A recepção do presidente Lula a medalhistas é comum. Após os Jogos de Paris-2024, o petista recebeu atletas olímpicos e paralímpicos na capital federal.

Presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Marco Antonio La Porta participará do encontro, que deve contar com outros dirigentes da entidade.

Lucas terá um bate-volta no Brasil, pois seguirá preparação para etapas da Copa do Mundo de Esqui Alpino. A primeira, na Eslovênia, em 7 e 8 de março. Depois, compete na Noruega, nos dias 24 e 25.

Campeão olímpico na Itália, Lucas recebeu R$ 350 mil em premiação pela medalha de ouro e espera colaborar no desenvolvimento do Brasil nos esportes na neve.

Quem é Lucas Pinheiro Braathen?

Natural da Noruega, é filho de brasileira e mergulhou de cabeça na transição. O "Haaland" do esqui alpino tem 25 anos e turbinou o ciclo verde-amarelo com 10 pódios em etapas da Copa do Mundo da modalidade, incluindo o ouro na disciplina slalom em Levi, na Finlândia, em novembro de 2025.

O fenômeno do esqui alpino enxerga a cultura brasileira como aliada no esporte. A playlist tem de tudo, inclusive Jorge Ben Jor e João Gilberto. Se puder unir o som à alegria do churrasco, tudo fica ainda melhor para o torcedor que adora ir ao Morumbi, quando possível, para jogos do São Paulo.

Ele começou no esqui aos nove anos, incentivado pelo pai, Bjorn. Defendeu a Noruega até 2023, quando optou por se aposentar. Em seguida, retornou ao alto rendimento para defender o Brasil. Antes do ouro em Milão-Cortina, foi porta-bandeira do país na cerimônia de abertura no lendário Estádio San Siro. Nas redes sociais, Lucas vive um "boom" e alcançou a marca de 1 milhão de seguidores no Instagram.