Internacional empata com Remo e segue sem vencer no Brasileirão

O Internacional segue sem vencer no Campeonato Brasileiro 2026. Nesta quarta-feira (25), o Colorado empatou com Remo por 1 a 1, pela quarta rodada da competição, no Estádio Mangueirão, em Belém. Alan Patrick até colocou os gaúchos na frente, mas Picco deixou o placar igual ainda no primeiro tempo. O resultado também é negativo para o Leão Azul, que também ainda não comemorou três pontos em sua volta à Série A.
Com o resultado, o Internacional fica até o momento na 18ª colocação, com dois pontos, enquanto o Remo está na 16ª posição, com três somados. Ambos podem cair na tabela por conta do andamento da rodada. Agora, os times voltam a campo pela final dos Estaduais. O Leão Azul enfrenta o Paysandu no domingo (1), às 17h, no Mangueirão, pela decisão do Paraense. No mesmo dia, às 18h, o Colorado encara o Grêmio pela final do Gaúcho.
Jogo aberto
O primeiro tempo entre os times foi intenso e melhor para o Internacional. Logo aos três minutos, Alan Patrick abriu o placar. Vitinho recebeu lançamento na direita, avançou e encontrou o camisa 10 centralizado na entrada da área para colocar com categoria no canto direito do goleiro. O Remo, entretanto, não se abateu e teve grande chance com Alef Manga. Porém, posteriormente, Picco conseguiu deixa o marcador igual. João Pedro arriscou de fora da área e Rochet defendeu meio atrapalhado. Assim, Picco aproveitou a lambança da defesa colorada e balançou as redes.
Depois disso, o Inter se manteve mais no campo ofensivo, mas sem criar chances claras. Uma arrancada de Carbonero levou perigo, mas o colombiano não finalizou. Depois de uma queda no ritmo do jogo, Borré perdeu chance claríssima ao cabecear cruzamento aos 37. Por fim, o Leão Azul chegou aos 40, com chute de fora da área de Vitor Bueno, mas Rochet defendeu.
Faltou eficiência
A segunda etapa foi um duelo seguiu brigado entre as equipes. O Internacional teve maior a posse de bola, mas não conseguiu chances claras de gol. Carbonero chegou a assustar em chute de fora, porém sem sucesso. Além disso, dependia muito da participação de Alan Patrick. Do outro lado, o Remo também encontrou dificuldades para avançar no ataque e buscava aproveitar erros do Colorado. No entanto, na reta final da partida, o time da casa criou três chances para fazer o gol da vitória. Na primeira, Jajá bateu forte e tirou tinta da trave de Rochet. Na sequência, Alef Manga bateu para quase sem ângulo para boa defesa de Rochet. Por fim, Patrick de Paula arriscou cobrança de falta de longe e Rochet tentou agarrar e deixou escapar para escanteio.
No último minuto de jogo, o Internacional ensaiou uma blitz no ataque e a bola sobrou para Bernabéi, que soltou um foguete, mas acertou o pé da trave. Além disso, o goleiro Marcelo Rangel também fez uma grande defesa para garantir o um ponto em casa.
REMO 1×1 INTERNACIONAL
Campeonato Brasileiro 4ª rodada
Data: 25/2/2026 (quarta-feira)
Local: Estádio do Mangueirão, Belém (PA)
Gols: Alan Patrick, 3’/1°T (0-1); Picco, 13’/1°T (1-1);
REMO: Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon, Léo Andrade e Kayky Almeida (Cufré, 13’/2°T); Leonel Picco (José Welison, 22’/2°T), Marcelinho (Zé Ricardo, intervalo) e Patrick de Paula; Vitor Bueno (Jajá, 23’/2°T), Alef Manga e João Pedro (Yago Pikachu, 22’/2°T). Técnico: Juan Carlos Osório.
INTERNACIONAL: Rochet; Aguirre, Gabriel Mercado, Félix Torres e Bernabei; Bruno Gomes (Ronaldo, 32’/2°T), Paulinho Paula, Carbonero (Alex, 22’/2°T), Alan Patrick (Alan Rodríguez, 42’/2°T) e Vitinho (Kayky, 21’/2°T); Borré. Técnico: Paulo Pezzolano.
Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)
Auxiliares: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)
Cartão Amarelo: Picco, José Welison, Patrick de Paula, Carlinhos, João Lucas (REM), Mercado, Paulo Pezzolano (INT)
