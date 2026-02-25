Fifa estuda mudanças para deixar o futebol mais rápido na Copa do Mundo

O futebol pode passar por mudanças importantes já na próxima edição da Copa do Mundo. O International Football Association Board (IFAB), órgão responsável pelas regras do jogo, estuda uma série de medidas para reduzir a perda de tempo e deixar as partidas mais dinâmicas.

De acordo com informações da ESPN, as propostas serão debatidas no próximo sábado (28/2), durante a assembleia anual da entidade, que acontecerá no País de Gales.

Reposição de bola mais rápida

Uma das principais ideias é diminuir o tempo nas reposições de bola. Em arremessos laterais e tiros de meta, os jogadores teriam apenas cinco segundos para colocar a bola em jogo. Se o árbitro perceber demora intencional, fará uma contagem regressiva visível com a mão.

Caso o tempo estoure em um lateral, a posse passaria para o adversário. Já em um tiro de meta, a punição seria a marcação de escanteio para o time rival.

A proposta segue a linha da regra já aplicada aos goleiros, que podem segurar a bola com as mãos por até oito segundos, sendo os cinco finais sinalizados pelo árbitro.

Mudanças nas substituições

As trocas também podem sofrer ajustes. Para evitar que atletas deixem o campo de forma lenta de propósito, quem demorar mais de dez segundos para sair poderá prejudicar o próprio time. A substituição não teria liberação imediata, e a equipe ficaria com um jogador a menos por pelo menos um minuto.

Regra para atendimento médico

Outra possível alteração envolve paralisações por lesão. Jogadores atendidos em campo teriam de permanecer fora por até um minuto antes de retornar. A exceção, ao menos por enquanto, seguiria sendo para os goleiros.

VAR com mais poder

Além disso, o árbitro de vídeo também pode ganhar novas atribuições. Ao mesmo tempo, o VAR poderá passar a revisar decisões relacionadas a escanteios e também lances que resultem em segundo cartão amarelo.

As mudanças ainda serão discutidas, mas indicam um movimento claro para tornar o futebol mais ágil e com menos interrupções desnecessárias.