Minissérie reconstruirá campanha do tricampeonato mundial da Seleção

A Seleção Brasileira de 1970 será contemplada ao ser temática de uma minissérie nacional, a "Brasil 70, A Saga do Tri". A produção audiovisual reconstruirá, de maneira ficcional, a trajetória do time Canarinho até a conquista do terceiro título mundial, que ocorreu no México. Inclusive, a obra estará disponível na Netflix a partir do dia 29 de maio. O serviço de streaming, aliás, promoveu o lançamento do trailer da minissérie, nesta quarta-feira (25/2).

Na mesma data, houve a revelação dos primeiros registros dos atores que compõem o elenco da produção caracterizados como os jogadores do grupo e que se tornou ilustre após ser tricampeão mundial. As informações iniciais foram do portal "Metrópoles"

Lucas Agrícola fará Pelé na trama. Já, Rodrigo Santoro será João Saldanha, jornalista e técnico que conduziu a Seleção Brasileira aos 100% de aproveitamento nas Eliminatórias. Contudo, ele foi retirado do comando poucos meses antes da disputa da Copa do Mundo. O motivo da saída do antigo comandante foram atritos com a ditadura militar. Por sinal, Bruno Mazzeo interpretará Zagallo.

Outros ilustres artistas do elenco são Ravel Andrade, que recebeu o papel de Tostão, Hugo Haddad que representará o goleiro Félix, Caio Cabral fará Carlos Alberto Torres, o capitão da Seleção de 1970, Gui Ferraz será Jairzinho. Além disso, Fillipe Soutto viverá Gérson e Daniel Blanco interpretará Rivellino.

Detalhas da produção sobre a Seleção

O planejamento da obra é que o enredo se aprofunde nos momentos de dificuldade, emoção e de cobranças. No caso, em situações que antecederam a Copa do Mundo como nas Eliminatórias e preparação, além de durante a disputa do Mundial no México. Outro tema que terá destaque será o contexto político do país no período, já que o Brasil vivia em um rigoroso regime militar.

Paulo e Pedro Morelli são os responsáveis pela direção geral da produção audiovisual. Quico Meirelles será o responsável por dirigir alguns outros capítulos. Já Naná Xavier e Rafael Dornellas são os criadores do projeto audiovisual.