São Paulo derrota o Coritiba e mantém uma campanha segura na Série A

No frio de Curitiba e sob pressão constante no Couto Pereira, o São Paulo encontrou no detalhe a diferença para vencer o Coritiba por 1 a 0 neste domingo (6), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro 2026. Com personalidade para suportar a pressão e eficiência na hora decisiva, o Tricolor chegou aos 10 pontos, assumiu a liderança isolada e transformou resistência em autoridade. Enquanto isso, o Coritiba permaneceu com quatro pontos e caiu para a 11ª colocação.
Desde o início, o São Paulo buscou controlar a posse e acelerar pelos lados. Ainda assim, o Coritiba criou as chances mais perigosas no primeiro tempo. Lucas Ronier acertou a trave aos 48 minutos, e Pedro Rocha assustou em finalização forte. Por outro lado, o Tricolor respondeu com Cauly e Ferreira, que exigiram boas defesas de Pedro Morisco. Dessa forma, o intervalo chegou com equilíbrio e tensão no Couto Pereira.
Segundo tempo
Logo no começo da segunda etapa, o VAR entrou em ação e indicou pênalti para o São Paulo. Após dividida na área, o árbitro confirmou a penalidade aos 9 minutos. Na cobrança, aos 12, Cauly bateu firme, a bola tocou no goleiro e morreu no fundo da rede. Assim, o camisa 80 marcou seu primeiro gol pelo clube e colocou o Tricolor em vantagem. A partir daí, o time visitante passou a administrar o ritmo e explorar contra-ataques.
Nos minutos finais, o Coritiba pressionou em busca do empate, enquanto o São Paulo recuou as linhas e reforçou a marcação. Fabinho Augusto ainda arriscou de longe, mas Rafael garantiu defesa segura. Além disso, Wilton Pereira Sampaio distribuiu cartões em uma reta final tensa. Mesmo sob pressão até os 54 minutos, o Tricolor segurou o resultado. Portanto, o São Paulo confirma o bom momento e encerra a rodada no topo da tabela.
CORITIBA 0 x 1 SÃO PAULO
Campeonato Brasileiro 4ª rodada
Data: 25/02/2026 (quarta-feira)
Local: Estádio Couto Pereira, Curitiba (PR)
Gols: Cauly, 12’/2ºT (0-1)
CORITIBA: Pedro Morisco (Pedro Rangel, 11’/2ºT); Tinga (JP Chermont, 33’/1ºT), Maicon, Jacy e Felipe Jonatan; Wallisson (Willian Oliveira, 23’/2ºT), Vini Paulista (Joaquín Lavega, 23’/2ºT) e Josué (Fabinho Augusto, 23’/2ºT); Lucas Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra
SÃO PAULO: Rafael; Rafael Tolói, Arboleda e Alan Franco; Maik, Pablo Maia (Luan, 30’/2ºT), Djhordney (Marcos Antônio, Intervalo), Cauly (Damián Bobadilla, 39’/2ºT) e Wendell; Ferreira (Jonathan Calleri, 19’/2ºT) e Gonzalo Tapia (Lucas, 21’/2ºT). Técnico: Hernán Crespo
Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Leone Carvalho Rocha (GO)
VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
Cartões amarelos: Wallisson Luiz, Pedro Morisco, Breno Lopes e Joaquín Lavega (CFC); Djhordney, Alan Franco e Rafael Tolói (SAO)
Cartões vermelhos: Nenhum
