Vasco recebe negativa de Artur Jorge e busca novas opções no mercado

O Vasco viu o sonho de contratar Artur Jorge esbarrar na convicção do treinador em permanecer no exterior nesta quarta-feira (25). Principal alvo da diretoria para a vaga de Fernando Diniz, o português avisou que não pretende deixar o Al-Rayyan, do Catar, neste momento. Apesar da sondagem formal, as conversas sequer avançaram para uma mesa de negociação. O técnico argumentou que acabou de montar o elenco do seu jeito e deseja cumprir o contrato que vai até junho de 2027. No Campeonato Catariano, o time ocupa a quarta posição e luta pelo topo da tabela.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A barreira para trazer o ex-botafoguense de volta ao Brasil também passa pelo bolso, já que a multa rescisória atinge R$ 30 milhões. A cúpula vascaína teria que desembolsar esse valor ou abrir uma frente de negociação desgastante com os árabes para conseguir a liberação. Em nota oficial, a assessoria do profissional reforçou que ele está focado no projeto atual, embora se sinta lisonjeado pela lembrança:
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
O Mister Artur Jorge fica lisonjeado em ter seu nome lembrado e reconhecido no futebol brasileiro, sobretudo por grandes equipes. O treinador, no entanto, segue focado no projeto do Al Rayyan e pretende cumprir o vínculo estabelecido com o clube.
Diante da negativa, o Vasco agora acelera o mapeamento do mercado atrás de um perfil com personalidade forte e capacidade de blindar o vestiário.
Gallardo e Renato
Assim sendo, o nome de Marcelo Gallardo ganhou força e recebeu aprovação unânime nas discussões internas da diretoria. O argentino encerra sua trajetória no River Plate nesta quinta-feira (26) e desperta o desejo dos torcedores. Entretanto, o acerto é considerado complexo, pois o treinador sinalizou que gostaria de um período de descanso antes de assumir um novo desafio.
Outra alternativa que circula nos bastidores de São Januário é Renato Gaúcho. O técnico sempre foi um excelente gestor de grupo, ideal para o momento de turbulência que o time atravessa na temporada.
Enquanto o substituto de Diniz não chega, o Vasco entra em campo contra o Santos nesta quinta-feira (26) pelo Campeonato Brasileiro. O auxiliar permanente Bruno Lazaroni terá a missão de comandar a equipe interinamente na Vila Belmiro. O confronto é tratado como uma decisão para evitar a aproximação perigosa com a zona de rebaixamento.
Saiba Mais
- Esportes Marquinhos marca, PSG empata com o Monaco e avança às oitavas da Champions
- Esportes Sob pressão, Santos e Vasco se enfrentam
- Esportes Vini Jr volta a marcar e Real Madrid elimina o Benfica na Champions
- Esportes Brasília Tennis Open: Prata da casa fará dupla com Bernard Tomic no DF
- Esportes Capital vence Juazeirense nos pênaltis e avança na Copa do Brasil
- Esportes Por que os Lakers têm tantos fãs no Brasil? Entenda o fenômeno da NBA