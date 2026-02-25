Vasco recebe negativa de Artur Jorge e busca novas opções no mercado

O português Arthur Jorge foi campeão do Brasileirão e da Libertadores pelo Botafogo em 2024 - (crédito: Foto: Divulgação Al Rayyan)

O Vasco viu o sonho de contratar Artur Jorge esbarrar na convicção do treinador em permanecer no exterior nesta quarta-feira (25). Principal alvo da diretoria para a vaga de Fernando Diniz, o português avisou que não pretende deixar o Al-Rayyan, do Catar, neste momento. Apesar da sondagem formal, as conversas sequer avançaram para uma mesa de negociação. O técnico argumentou que acabou de montar o elenco do seu jeito e deseja cumprir o contrato que vai até junho de 2027. No Campeonato Catariano, o time ocupa a quarta posição e luta pelo topo da tabela.

A barreira para trazer o ex-botafoguense de volta ao Brasil também passa pelo bolso, já que a multa rescisória atinge R$ 30 milhões. A cúpula vascaína teria que desembolsar esse valor ou abrir uma frente de negociação desgastante com os árabes para conseguir a liberação. Em nota oficial, a assessoria do profissional reforçou que ele está focado no projeto atual, embora se sinta lisonjeado pela lembrança:

O Mister Artur Jorge fica lisonjeado em ter seu nome lembrado e reconhecido no futebol brasileiro, sobretudo por grandes equipes. O treinador, no entanto, segue focado no projeto do Al Rayyan e pretende cumprir o vínculo estabelecido com o clube.

Diante da negativa, o Vasco agora acelera o mapeamento do mercado atrás de um perfil com personalidade forte e capacidade de blindar o vestiário.

Gallardo e Renato

Assim sendo, o nome de Marcelo Gallardo ganhou força e recebeu aprovação unânime nas discussões internas da diretoria. O argentino encerra sua trajetória no River Plate nesta quinta-feira (26) e desperta o desejo dos torcedores. Entretanto, o acerto é considerado complexo, pois o treinador sinalizou que gostaria de um período de descanso antes de assumir um novo desafio.

Outra alternativa que circula nos bastidores de São Januário é Renato Gaúcho. O técnico sempre foi um excelente gestor de grupo, ideal para o momento de turbulência que o time atravessa na temporada.

Enquanto o substituto de Diniz não chega, o Vasco entra em campo contra o Santos nesta quinta-feira (26) pelo Campeonato Brasileiro. O auxiliar permanente Bruno Lazaroni terá a missão de comandar a equipe interinamente na Vila Belmiro. O confronto é tratado como uma decisão para evitar a aproximação perigosa com a zona de rebaixamento.