Filipe Luís não é mais técnico do Flamengo. O próprio clube informou a decisão em nota oficial, divulgada às 1h01 (de Brasília) desta madrugada de terça-feira (3/3). A decisão ocorre mesmo após a goleada por 8 a 0 sobre o Madureira, no Maracanã, que classificou o Rubro-Negro à final do Campeonato Carioca.
"O Clube de Regatas do Flamengo informa que, a partir desta terça-feira (3), Filipe Luís não seguirá no comando técnico da equipe profissional. Com ele, deixam o clube também Ivan Palanco (auxiliar técnico) e Diogo Linhares (preparador físico).
O Flamengo agradece ao ex-atleta e técnico Filipe Luís por tudo o que foi conquistado e compartilhado nesta jornada. O clube deseja sucesso e muita sorte na continuidade de sua trajetória profissional.
Clube de Regatas do Flamengo"
