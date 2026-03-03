InícioEsportes
Filipe Luís não é mais técnico do Flamengo

Rubro-Negro faz anúncio na madrugada de terça (3/2), mesmo após goleada por 8 a 0 sobre o Madureira, no Maracanã

Filipe Luís perdeu o emprego depois de uma goleada por 8 x 0 contra o Madureira e duas perdas de título no início da temporada - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
Filipe Luís não é mais técnico do Flamengo. O próprio clube informou a decisão em nota oficial, divulgada às 1h01 (de Brasília) desta madrugada de terça-feira (3/3). A decisão ocorre mesmo após a goleada por 8 a 0 sobre o Madureira, no Maracanã, que classificou o Rubro-Negro à final do Campeonato Carioca.

Confira o comunicado

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que, a partir desta terça-feira (3), Filipe Luís não seguirá no comando técnico da equipe profissional. Com ele, deixam o clube também Ivan Palanco (auxiliar técnico) e Diogo Linhares (preparador físico).

O Flamengo agradece ao ex-atleta e técnico Filipe Luís por tudo o que foi conquistado e compartilhado nesta jornada. O clube deseja sucesso e muita sorte na continuidade de sua trajetória profissional.

Clube de Regatas do Flamengo"

 

    03/03/2026 01:43 / atualizado em 03/03/2026 01:50
