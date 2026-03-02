Fluminense destrava pendência e acerta com Castillo

Agora vai! O Fluminense destravou a negociação por Rodrigo Castillo, do Lanús (ARG), encaminhando sua contratação. Nesta segunda-feira (2/3), véspera do fechamento da janela, o time argentino fez novas exigências financeiras, atrasando o negócio. O Flu, no entanto, agiu rápido em nova reunião e chegou a um acordo.
Assim, segundo o GE, o Tricolor pagará 10 milhões de dólares (cerca de R$ 51,7 milhões no câmbio atual) por 100% dos direitos do argentino. Ele deve, dessa forma, desembarcar no Rio de Janeiro já nesta terça-feira (3/3), quando realizará exames médicos antes de assinar contrato.
Para tal, o Fluminense deverá correr contra o tempo, já que a janela se fecha ao fim desta terça. Castillo, de 27 anos, se destacou na final da Recopa Sul-Americana, quando marcou gols na ida e na volta na conquista do Lanús frente ao Flamengo. Ele realizou base no River Plate, mas despontou em 2022 pelo Madryn, marcando 12 gols em 36 jogos. Após passagem pelo Gimnasia, chegou ao Lanús em 2025. Com 14 gols em 33 partidas, já deixou sua marca, chamando a atenção do futebol brasileiro.
Dessa forma, o Fluminense encontra seu novo camisa 9. Atualmente, a equipe do técnico Luis Zubeldía conta apenas com John Kennedy e Germán Cano para o setor. Mais cedo na temporada, o Tricolor "devolvera" Everaldo ao Bahia, visto que o jogador não se encaixou no time e tampouco caiu nas graças da torcida.
