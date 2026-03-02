Torcida do Flamengo protesta na chegada do time ao Maracanã

Apesar de estar com boa vantagem e perto de vaga na final do Campeonato Carioca, a torcida do Flamengo protestou na chegada do time ao Maracanã para o jogo desta segunda-feira (2/3) contra o Madureira, pela volta da semifinal. Algumas dezenas de membros da "Raça Rubro-Negra", maior organizada do Fla, se fizeram presentes no portão de entrada dos ônibus das equipes. O duelo tem início às 21h (de Brasília).

Assim, os torcedores estenderam faixas e entoaram gritos de protestos contra a equipe, que perdeu o título da Recopa Sul-Americana na última quinta-feira (26/2) para o Lanús (ARG), em pleno Maracanã. A exemplo do que houve no CT Ninho do Urubu no último sábado (28/2), as faixas criticavam José Boto, diretor de futebol do clube, e faziam ameaça a jogadores. Um dos cartazes, afinal, diz: "salário em dia, porrada em falta".

Dessa forma, a expectativa de público é baixa para esta segunda-feira. A tendência é que menos de 30 mil torcedores compareçam ao Maior do Mundo. Na ida, o Flamengo já vencera por 3 x 0, colocando nove dedos na decisão. Lá, caso confirme a classificação, o Rubro-Negro encarará o Fluminense. O Tricolor eliminou o Vasco no último domingo (1º/3) após empate em 1 x 1, também no Maracanã.

O técnico Filipe Luís vem sobre pressão após diversos resultados ruins no começo de temporada. Além do vice da Recopa para o Lanús, o time também perdeu a Supercopa Rei do Brasil, em final em Brasília contra o Corinthians. Na ocasião, mesmo com força máxima e com a estreia de Paquetá, o Rubro-Negro perdeu por 2 x 0.



