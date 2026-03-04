Finalíssima não será no Catar e muda de local após tensão no Irã

O duelo entre Lionel Messi e Lamine Yamal é o grande apelo do tira-teima entre os campeões da América do Sul e da Europa - (crédito: Foto: Divulgação / Conmebol)

A Finalíssima entre Argentina e Espanha, campeãs da América do Sul e da Europa, está confirmada, mas não será mais disputada no Catar, como previsto inicialmente. O conflito no Irã, que elevou a tensão e comprometeu a segurança na região do Golfo Pérsico e em áreas do Mediterrâneo, inviabilizou a realização da partida no Estádio Lusail.

Apesar da mudança de sede, o confronto segue marcado para 27 de março, sem alteração de data ou de participantes. Uefa, Conmebol e a empresa do Catar responsável pelo investimento estão reunidas para definir o novo local. A expectativa é de que a decisão seja anunciada nas próximas 48 horas.

De acordo com o jornal El Mundo, a Europa é o destino mais provável neste momento. Londres aparece como principal candidata, enquanto Milão e Roma também estão no radar. A possibilidade de levar o jogo para Miami ou Nova Iorque, opção que agradava à seleção argentina, acabou sendo descartada. Além disso, Rabat, no Marrocos, surge como alternativa de última hora.

Se confirmarem Londres como sede, o estádio de Wembley não poderá receber a partida. Isto porque já reservaram o local para o amistoso entre Inglaterra e Uruguai na mesma data.

A troca de sede afeta não apenas a Finalíssima, mas também todo o Qatar Sports Festival, evento planejado para o fim de março. A programação inclui seis partidas, entre elas um duelo entre Espanha e Egito, marcado para o dia 30, além de jogos com as seleções do Catar, Arábia Saudita e Sérvia. Os organizadores querem levar todo o evento para a nova cidade e, assim, preservar o investimento financeiro já realizado.