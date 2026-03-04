Superliga Feminina: Brasília Vôlei enfrenta Renasce Sorocaba em SP

Aos 24 anos, Karen consta no ranking das maiores pontuadores da Superliga Feminina na temporada de 2025/2026 - (crédito: Rogério Guerreiro/Brasília Vôlei)

Acabou a pausa. Depois de 22 dias sem entrar em quadra, o Brasília Vôlei retoma nesta quinta-feira a campanha na Superliga Liga Feminina. A quatro rodadas do encerramento da primeira fase, o time candango enfrenta o lanterna Renasce Sorocaba, às 18h30, no Ginásio do Sesi, em Sorocaba (SP). O canal por assinatura SporTV2 e a VBTV no YouTube transmitem a partida.

Décimo colocado entre os 12 times da elite com quatro vitórias em 18 jogos, o Brasília Vôlei entrou em quadra pela última vez na derrota por 3 sets a 1 para o líder Minas, em Belo Horizonte. Desde então, o técnico Spencer Lee aproveitou o intervalo para os últimos acertos na reta final da competição. Na sequência, as candangas terão pela frente o Mackenzie, novamente em São Paulo, receberão o Barueri, em Taguatinga, e embarcarão rumo ao Rio para a saideira na etapa classificatória contra o Fluminense.

A possibilidade de classificação para os playoffs é muito remota. Oitavo colocado, o Mackenzie tem sete vitórias em 18 partidas. O Brasília Vôlei tem confronto direto com o adversário, mas depende de outras derrotas do concorrente para pensar na vaga.

O técnico Spencer Lee conta com alguns trunfos para conquistar a quinta vitória. Um deles é a ponteira Karen Beatriz. A jovem jogadora de 24 anos é a 12ª no ranking das maiores pontuadoras na temporada. São 227. As bolas colocadas por ela no chão contribuem para o Brasília Vôlei se manter fora da zona de rebaixamento na liga nacional.

Outra munição é Lívia. A centra faz uma temporada brilhante. Ocupa o terceiro lugar no ranking dos maiores percentuais de acerto com 53,4%. A estatística é liderada pela brasiliense Júlia Kudiess do Minas com 56,4%. Abenizia (Praia) é a segunda com 53,4%. Lívia intimida, principalmente, no bloqueio. É a sexta na lista com 51 pontos.

Adversário

O confronto é decisivo para as pretensões do Renasce Sorocaba. O time precisa somar pontos para manter viva a chance de escapar do rebaixamento. O Renasce vem embalado pela primeira vitória na competição — 3 sets a 2 contra o Tijuca-RJ — e tenta aproveitar o fator casa para repetir o bom desempenho.

O técnico Clóvis Granado destacou a importância de atuar diante da torcida, fator que, segundo ele, traz mais tranquilidade ao elenco e evita o desgaste das viagens. O treinador ressaltou a evolução do grupo ao longo da Superliga.

Mesmo com um elenco jovem e poucas atletas experientes na competição, o Renasce tem buscado se manter competitivo dentro das limitações. O projeto, que conquistou o acesso com o título da Superliga B na temporada passada, tinha como meta recolocar a equipe na elite nacional — objetivo alcançado. No entanto, a ausência de um patrocinador máster tem representado um desafio adicional ao longo da campanha.



PROGRAME-SE

Superliga Feminina de Vôlei

2º turno — 19ª rodada

Renasce Sorocaba x Brasília Vôlei, 5/3, às 18h30, em Sorocaba (SP)

Transmissão: SporTV2 e a VBTV no YouTube

*Com informações do Renasce Sorocaba