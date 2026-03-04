InícioEsportes
Arrascaeta e Kaio Jorge surgem em ranking dos jogadores mais decisivos do mundo

Observatório de Futebol CIES lista os jogadores que mais marcaram ou deram assistências em partidas disputadas no último ano em 67 ligas

Arrascaeta é o jogador que atua no Brasil melhor colocado na lista - (crédito: Adriano Fontes / Flamengo)
Um boletim do Observatório de Futebol CIES, publicado nesta quarta-feira (4/3), apresenta os jogadores mais decisivos no último ano em 67 ligas de todo mundo. O argentino Lionel Messi, do Inter Miami (EUA), está no topo do ranking. Aliás, dentre os jogadores que atuam no futebol brasileiro, apenas dois nomes na lista de 100: Arrascaeta, do Flamengo, em 22º, e Kaio Jorge, do Cruzeiro, em 32º. Veja a lista completa aqui.

O estudo, porém, leva em consideração o número de gols e assistências e determina um coeficiente levando-se em consideração a média de minutos em campo. Assim, nem sempre o somatório determina quem fica na frente na listagem.

Aos 38 anos, o veterano argentino Messi, do Inter Miami, aparece isolado na liderança, com 37 gols e 22 assistências. Atrás dele aparece o inglês Harry Kane, do Bayern Munique, com 35 gols e apenas sete assistências. No entanto, o português Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr (Arábia Saudita), é apenas o 15º da lista com 29 gols e duas assistências.

Veja a lista dos 10 primeiros

1º – Lionel Messi (Inter Miami)
2º – Harry Kane (Bayern de Munique)
3º – Anders Dreyer (San Diego FC)
4º – Kylian Mbappé (Real Madrid)
5º – Xherdan Shaqiri (Basel)
6º – Luis Suárez (Sporting)
7º – Vangelis Pavlidis (Benfica)
8º – Denis Bouanga (Los Angeles FC)
9º – Ivan Toney (Al-Ahli)
10º – Michael Olise (Bayern de Munique)
22º – Giorgian De Arrascaeta (Flamengo)
32º – Kaio Jorge (Cruzeiro)

RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 04/03/2026 14:46
