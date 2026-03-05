Remo oficializa o técnico Léo Condé como substituto de Osório

O Remo confirmou, na noite desta quarta-feira (4), a contratação do técnico Léo Condé, que assume no lugar de Juan Carlos Osório, demitido após a derrota por 2 a 1 para o Paysandu na partida de ida da final do Campeonato Paraense. Aos 47 anos, o treinador mineiro desembarcará nesta quinta em Belém para o novo desafio em sua carreira. Ao lado dele, chegam os auxiliares Renato Negrão e Felipe Suriani e o preparador físico Diego Mura.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Sua chegada tem como missão, portanto, alcançar o título estadual e evitar o rebaixamento para a Série B do futebol nacional. Ele estava sem clube desde 2025, quando deixou o Ceará após uma reta final de Brasileirão conturbada. Com um único ponto somado nos últimos cinco jogos, o rebaixamento para a Segunda Divisão se tornou realidade.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

No Ceará, o treinador conseguiu algo raro no futebol brasileiro: trabalhar com certa estabilidade. Ao permanecer toda a temporada no Vozão, comandou a equipe em 83 jogos, com 37 vitórias, 17 empates e 29 derrotas. Um aproveitamento, portanto, de pouco mais de 50%.

Técnico do Remo teve passagem de destaque por clube baiano

Antes do Ceará, Léo Condé se destacou no comando técnico do Vitória, onde conquistou o título da Série B do Campeonato Brasileiro de 2023. O técnico registra, ainda, passagens por América-MG, Ipatinga, Tupi, Nova Iguaçu, Caldense, RB Bragantino, Goiás, CRB, Botafogo-SP, São Bento e Novorizontino.

O Leão do Norte na atual edição do Brasileirão, ocupa a 16ª posição na tabela, colada no Z4. O time volta a campo no domingo (8), quando encara o clássico contra o Paysandu, pelo jogo de volta da final do Paraense. Só uma vitória por dois ou mais gols assegura a conquista estadual.

Bem-vindo ao Rei da Amazônia, Léo Condé! O treinador de 47 anos assume o comando azulino na temporada 2026. Campeão da Série B 2023, Baiano 2024 e Cearense 2025, chega ao Leão com sua comissão técnica. Vamos juntos em busca dos nossos objetivos, Léo! #OReiDaAmazônia pic.twitter.com/IuwBrcUiG8 — Clube do Remo (@ClubeDoRemo) March 5, 2026



