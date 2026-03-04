Quem é o empresário brasileiro do açaí noivo da tenista Aryna Sabalenka

A bielorrusa é a atual número 1 do mundo no ranking da WTA: noite românica com o empresário brasileiro - (crédito: Reprodução/ Instagram)

A busca de Aryna Sabalenka por seu primeiro título em Indian Wells ainda nem começou, mas a número 1 do tênis mundial já tem motivos para comemorar: ela anunciou nesta quarta-feira (4) que ficou noiva.

Na noite anterior ao início do torneio WTA 1000 no deserto da Califórnia, a bielorrussa disse "sim" quando o empresário brasileiro Georgios Frangulis se ajoelhou para pedi-la em casamento.

O casal então trocou um beijo em um cenário romântico repleto de flores e velas. Eles postaram vídeos do momento em suas contas do Instagram e Sabalenka acrescentou a mensagem "Você e eu, para sempre".

Torcedor do Corinthians, Frangulis, também conhecido como "Grego", é um dos investidores do Le Mans FC, time francês quarto colocado na Ligue 2, a segunda divisão do campeonato nacional.

Aryna Sabalenka é pedida em casamento (foto: Reprodução/ Instagram)

No ramo corporativo, é proprietário da firma de açaí Oakberry, fundada em 2016 na cidade de São Paulo. A marca tem mais de 900 franquias em todos os continentes. Fã de automobilismo, ele disputou corridas na categoria Porsche GT3 Cup.

Aryna Sabalenka, que usava jeans e uma camiseta branca simples na noite do seu noivado, brincou que, se soubesse, teria se arrumado mais para a ocasião.

Aparentemente, ela já havia dado uma pequena deixa a Frangulis com seus comentários após vencer o título de Brisbane (WTA 500) em janeiro.

"Obrigada, meu noivo", disse ela durante a cerimônia de entrega do troféu. "Espero poder te chamar de outra coisa em breve, né? Vamos te pressionar um pouquinho mais, que tal?", disse a bielorrussa quatro vezes campeã do Grand Slam.

Sabalenka, de 27 anos, aparecia radiante em um vídeo postado nesta quarta-feira na conta do Instagram da WTA, exibindo seu anel de noivado enquanto passeava pelo Indian Wells Tennis Garden com seu novo cachorrinho nos braços, um Cavalier King Charles Spaniel chamado Ash.