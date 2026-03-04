InícioEsportes
Brasília Open: Irmãos Miguel estreiam em casa sob aplausos em revés

Com Iate Clube lotado e empurrados pela torcida candanga, Luís Guto Miguel e Luis Felipe Miguel perdem para adversários brasileiros por 2 sets a 0 no torneio de duplas disputado no DF

Luis Guto Miguel, 17, e Luis Felipe MIguel, 22, em ação na quadra principal do Iate Clube: apoio maciço da torcida - (crédito: Luiz Candido/@luizcandidoluzpress))
Pela primeira vez jogando juntos na cidade na qual cresceram, Guto Miguel, de 17 anos, e o irmão Luís Miguel, 22, estrearam no Brasília Tennis Open Challenger 75 de duplas nesta quarta-feira. As arquibancadas das quadras de tênis do Iate Clube lotaram para torcer pelos brothers, porém, os holofotes foram voltados para Pedro Boscardin e João Schiessl ao baterem os goianos radicados no DF por 2 sets a 0. As parciais foram de 7/6 e 6/3.

Com os “looks” combinando, a dupla entrou em grande estilo para jogar um torneio profissional pela primeira vez em casa formando par. Com amigos e familiares assistindo, a cada toque dos irmãos na bola podia-se perceber reações dos torcedores. Em 2025, Guto e Lipe conquistaram o título do Brasil Tennis Classic, em São Paulo, ao derrotarem os argentinos Tadeo Meneo e Bautista Vilicich por 2 sets a 0 (6/1 e 6/2).

Apesar do revés sofrido, a atmosfera no Iate foi de total apoio aos jovens, muito por conta da expectativa de assisti-los, principalmente vinda das crianças que acompanhavam a disputa. Guto é o terceiro no ranking mundial juvenil. No dia anterior, havia triunfado diante do argentino Juan Pablo Ficovich, conquistando a primeira vitória da carreira em uma chave principal em um torneio Challenger. Ele voltará ao tonreio nesta quinta-feira no torneio de simples contra Facundo Diaz Acosta, campeão do ATP 250 de Buenos Aires em 2024.

Guto Miguel comemora vitória na primeira rodada do Brasília Tennis Open, no Iate Clube
Jogada ensaiada entre os Irmãos Miguel durante a partida no Iate (foto: Luiz Candido/@luizcandidoluzpress))

Em quadra, os irmãos expuseram harmonia perfeita e arrancavam aplausos da multidão nas arquibancadas do Iate Clube. A partida foi acirrada contra Pedro Boscardin e João Schiessl. No entanto, os adversários mostraram qualidade e defendiam a vantagem no set. Apesar do favoritismo do público, Guto e Lipe sofreram o revés na parcial.

Enquanto João e Pedro cresciam na disputa e ficavam próximos da vitória de mais um período, a torcida tentava empurrar os irmãos. Porém, Boscardin e Schiessl souberam dominar as ações e não acharam mais dificuldade para bater Guto e Lipe. o segundo set encerrou com 6/3 no game para o paranaense e o catarinense.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

Mel Karoline*

estagiária

Estudante de jornalismo na UDF, estagiária da editoria de esportes do Correio Braziliense, com passagem pelo DF Esportes.

Por Mel Karoline*
postado em 04/03/2026 20:58 / atualizado em 04/03/2026 21:07
