Brasília Open: Irmãos Miguel estreiam em casa sob aplausos em revés

Luis Guto Miguel, 17, e Luis Felipe MIguel, 22, em ação na quadra principal do Iate Clube: apoio maciço da torcida - (crédito: Luiz Candido/@luizcandidoluzpress))

Pela primeira vez jogando juntos na cidade na qual cresceram, Guto Miguel, de 17 anos, e o irmão Luís Miguel, 22, estrearam no Brasília Tennis Open Challenger 75 de duplas nesta quarta-feira. As arquibancadas das quadras de tênis do Iate Clube lotaram para torcer pelos brothers, porém, os holofotes foram voltados para Pedro Boscardin e João Schiessl ao baterem os goianos radicados no DF por 2 sets a 0. As parciais foram de 7/6 e 6/3.

Com os “looks” combinando, a dupla entrou em grande estilo para jogar um torneio profissional pela primeira vez em casa formando par. Com amigos e familiares assistindo, a cada toque dos irmãos na bola podia-se perceber reações dos torcedores. Em 2025, Guto e Lipe conquistaram o título do Brasil Tennis Classic, em São Paulo, ao derrotarem os argentinos Tadeo Meneo e Bautista Vilicich por 2 sets a 0 (6/1 e 6/2).

Apesar do revés sofrido, a atmosfera no Iate foi de total apoio aos jovens, muito por conta da expectativa de assisti-los, principalmente vinda das crianças que acompanhavam a disputa. Guto é o terceiro no ranking mundial juvenil. No dia anterior, havia triunfado diante do argentino Juan Pablo Ficovich, conquistando a primeira vitória da carreira em uma chave principal em um torneio Challenger. Ele voltará ao tonreio nesta quinta-feira no torneio de simples contra Facundo Diaz Acosta, campeão do ATP 250 de Buenos Aires em 2024.

Jogada ensaiada entre os Irmãos Miguel durante a partida no Iate (foto: Luiz Candido/@luizcandidoluzpress))

Em quadra, os irmãos expuseram harmonia perfeita e arrancavam aplausos da multidão nas arquibancadas do Iate Clube. A partida foi acirrada contra Pedro Boscardin e João Schiessl. No entanto, os adversários mostraram qualidade e defendiam a vantagem no set. Apesar do favoritismo do público, Guto e Lipe sofreram o revés na parcial.

Enquanto João e Pedro cresciam na disputa e ficavam próximos da vitória de mais um período, a torcida tentava empurrar os irmãos. Porém, Boscardin e Schiessl souberam dominar as ações e não acharam mais dificuldade para bater Guto e Lipe. o segundo set encerrou com 6/3 no game para o paranaense e o catarinense.

