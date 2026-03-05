Júnior Santos desembarca no Rio para assinar com o Botafogo

O atacante Júnior Santos desembarcou no Aeroporto do Galeão na noite desta quarta-feira (4) para formalizar seu retorno ao Botafogo. O jogador de 31 anos chega por empréstimo do Atlético-MG com vínculo válido até o fim da temporada de 2026. Herói dos títulos do Brasileirão e da Libertadores em 2024, o atleta realizou exames médicos e aguarda a documentação final do clube mineiro para ser anunciado.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Quando saí, deixei um recado especial dizendo que voltaria em breve. Esse ‘breve’ foi breve mesmo", afirmou o reforço alvinegro.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A diretoria do Botafogo agilizou a negociação nos bastidores para garantir o atacante como opção ofensiva para o técnico Artur Jorge. O acordo prevê que o Atlético-MG arque com os salários integrais do jogador neste primeiro momento da transferência. No entanto, o Botafogo passará a pagar parte dos vencimentos caso Júnior Santos atinja metas individuais de performance estabelecidas em contrato. No aeroporto, o jogador vestiu uma máscara de jacaré e demonstrou confiança em repetir o sucesso de sua passagem anterior pelo clube carioca.

Atacante destaca identificação com a torcida do Botafogo

Júnior Santos acumulou marcas importantes pelo Botafogo entre 2023 e 2024, somando 115 jogos, 28 gols e nove assistências. O gol mais importante de sua trajetória ocorreu justamente na final da Libertadores contra o Atlético-MG, seu último clube. O atacante reforçou que mantém a mesma mentalidade vencedora que o destacou nas temporadas passadas em General Severiano.

"Eu volto muito motivado, sendo abraçado pela torcida, com carinho e confiança. Estou muito bem e espero estar em campo novamente", declarou o jogador aos jornalistas.

O departamento de futebol do Botafogo enxerga a contratação como positiva para todas as partes envolvidas no negócio. O Atlético-MG garante vitrine para seu ativo, enquanto o Alvinegro ganha um nome já adaptado ao ambiente e com identificação imediata com o torcedor. O clube agora trabalha para registrar o contrato no BID da CBF e permitir que o atacante inicie os treinamentos com o grupo principal visando as próximas rodadas.