Série D: veja os grupos de Brasiliense, Capital, Ceilândia e Gama

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta sexta-feira (6/3), os grupos da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro 2026. Nesta temporada, a quarta divisão será disputada por 96 times, divididos em 16 chaves. Brasiliense, Capital, Ceilândia e Gama representarão o Distrito Federal.

A disputa tem início previsto para 5 de abril e desfecho em 13 de setembro. Os seis clubes de cada grupo se enfrentarão em 10 rodadas, com metade dos jogos como visitante e mandante. Avançam à segunda fase os quatro melhores. Os confrontos do primeiro mata-mata, sempre em ida e volta, seguirão a ordem: 1º do Grupo A1 x 4º do Grupo A2; 2º do Grupo A1 x 3º do Grupo A2; 3º do Grupo A1 x 2º do Grupo A2; e 4º do Grupo A1 x 1º do Grupo A2.

O regulamento prevê acesso à Série C para seis times: os semifinalistas e os vencedores dos playoffs, disputados entre os times que não avançarem às quartas de final. As equipes que avançarem, pelo menos, à terceira fase em 2026 asseguram vaga na quarta divisão de 2027. O campeão também garante lugar na Copa do Brasil da temporada seguinte.

A primeira fase da Série D foi formada pela CBF a partir de critérios geográficos e com atenção aos fatores logísticos. A entidade máxima do futebol nacional estabeleceu limite de três clubes de mesma federação por chave.

Clubes mais populares do Distrito Federal, Gama e Brasiliense dividirão o Grupo A3 e disputarão vaga com os mato-grossenses Luverdense e Primavera e com os goianos do Inhumas e Aparecidense.

Capital e Ceilândia serão rivais na chave A4, com concorrência de Mixto-MT, Operário-MT, União-MT e Goiatuba-GO.

A Série D do Brasileiro passou de 64 clubes em 2025 para 96 em 2026, aumentando o número de partidas de 510 para 610. A CBF prevê, com a alteração, mais previsibilidade e estabilidade para a disputa. Cada clube jogará, no mínimo, 10 jogos e, no máximo, 22, nos casos dos finalistas.

Todas as chaves

Grupo A1

Nacional-AM

Manaus-AM

Manauara-AM

GAS-RR

Monte Roraima-RR

São Raimundo-RR



Grupo A2

Independência-AC

Galvez-AC

Humaitá-AC

Porto Velho-RO

Guaporé-RO

Araguaína-TO



Grupo A3

Gama-DF

Brasiliense-DF

Luverdense-MT

Primavera-MT

Inhumas-GO

Aparecidense-GO



Grupo A4

Capital-DF

Ceilândia-DF

Mixto-MT

Operário-MT

União-MT

Goiatuba-GO



Grupo A5

Trem-AP

Oratório-AP

Tuna Luso-PA

Águia de Marabá-PA

Tocantinópolis-TO

Imperatriz-MA



Grupo A6

Sampaio Corrêa-MA

Moto Club-MA

IAPE-MA

Maracanã-CE

Iguatu-CE

Parnahyba-PI



Grupo A7

Ferroviário-CE

Tirol-CE

Atlético-CE

Altos-PI

Piauí-PI

Fluminense-PI



Grupo A8

ABC-RN

América-RN

Laguna-RN

Sousa-PB

Maguary-PE

Central-PE



Grupo A9

Retrô-PE

Decisão-PE

Serra Branca-PB

Treze-PB

Lagarto-SE

Sergipe-SE



Grupo A10

ASA-AL

CSA-AL

CSE-AL

Jacuipense-BA

Atlético-BA

Juazeirense-BA



Grupo A11

Uberlândia-MG

Betim-MG

CRAC-GO

ABECAT-GO

Operário-MS

Ivinhema-MS



Grupo A12

Porto-BA

Rio Branco-ES

Vitória-ES

Real Noroeste-ES

Tombense-MG

Democrata GV-MG



Grupo A13

Madureira-RJ

Portuguesa-RJ

América-RJ

Portuguesa-SP

Água Santa-SP

Pouso Alegre-MG



Grupo A14

Nova Iguaçu-RJ

Sampaio Corrêa-RJ

Maricá-RJ

XV de Piracicaba-SP

Noroeste-SP

Velo Clube-SP



Grupo A15

Cianorte-PR

FC Cascavel-PR

Santa Catarina-SC

Joinville-SC

Guarany de Bagé-RS

São Luiz-RS



Grupo A16

Blumenau-SC

Marcílio Dias-SC

São Joseense-PR

Azuriz-PR

São José-RS

Brasil-RS