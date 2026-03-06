InícioEsportes
Série D: veja os grupos de Brasiliense, Capital, Ceilândia e Gama

Competição com 96 times começa em 5 de abril e terá Jacaré x Periquito na primeira fase e Coruja x Ceilândia. Seis times subirão para a terceira divisão

Muito além do troféu: a nova Série D do Campeonato Brasileiro levará seis times para a Série C, dois a mais do que nos últimos anos
Muito além do troféu: a nova Série D do Campeonato Brasileiro levará seis times para a Série C, dois a mais do que nos últimos anos - (crédito: Fabio Sousa/CBF)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta sexta-feira (6/3), os grupos da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro 2026. Nesta temporada, a quarta divisão será disputada por 96 times, divididos em 16 chaves. Brasiliense, Capital, Ceilândia e Gama representarão o Distrito Federal. 

A disputa tem início previsto para 5 de abril e desfecho em 13 de setembro. Os seis clubes de cada grupo se enfrentarão em 10 rodadas, com metade dos jogos como visitante e mandante. Avançam à segunda fase os quatro melhores. Os confrontos do primeiro mata-mata, sempre em ida e volta, seguirão a ordem: 1º do Grupo A1 x 4º do Grupo A2; 2º do Grupo A1 x 3º do Grupo A2; 3º do Grupo A1 x 2º do Grupo A2; e 4º do Grupo A1 x 1º do Grupo A2.

O regulamento prevê acesso à Série C para seis times: os semifinalistas e os vencedores dos playoffs, disputados entre os times que não avançarem às quartas de final. As equipes que avançarem, pelo menos, à terceira fase em 2026 asseguram vaga na quarta divisão de 2027. O campeão também garante lugar na Copa do Brasil da temporada seguinte.

A primeira fase da Série D foi formada pela CBF a partir de critérios geográficos e com atenção aos fatores logísticos. A entidade máxima do futebol nacional estabeleceu limite de três clubes de mesma federação por chave. 

Clubes mais populares do Distrito Federal, Gama e Brasiliense dividirão o Grupo A3 e disputarão vaga com os mato-grossenses Luverdense e Primavera e com os goianos do Inhumas e Aparecidense. 

Capital e Ceilândia serão rivais na chave A4, com concorrência de Mixto-MT, Operário-MT, União-MT e Goiatuba-GO. 

A Série D do Brasileiro passou de 64 clubes em 2025 para 96 em 2026, aumentando o número de partidas de 510 para 610. A CBF prevê, com a alteração, mais previsibilidade e estabilidade para a disputa. Cada clube jogará, no mínimo, 10 jogos e, no máximo, 22, nos casos dos finalistas. 

O mapa da Série D 2026, com 96 times de Norte a Sul do Brasil
O mapa da Série D 2026, com 96 times de Norte a Sul do Brasil (foto: CBF/Divulgação)

Todas as chaves

Grupo A1

Nacional-AM
Manaus-AM
Manauara-AM
GAS-RR
Monte Roraima-RR
São Raimundo-RR

Grupo A2

Independência-AC
Galvez-AC
Humaitá-AC
Porto Velho-RO
Guaporé-RO
Araguaína-TO

Grupo A3

Gama-DF
Brasiliense-DF
Luverdense-MT
Primavera-MT
Inhumas-GO
Aparecidense-GO

Grupo A4

Capital-DF
Ceilândia-DF
Mixto-MT
Operário-MT
União-MT
Goiatuba-GO

Grupo A5

Trem-AP
Oratório-AP
Tuna Luso-PA
Águia de Marabá-PA
Tocantinópolis-TO
Imperatriz-MA

Grupo A6

Sampaio Corrêa-MA
Moto Club-MA
IAPE-MA
Maracanã-CE
Iguatu-CE
Parnahyba-PI

Grupo A7

Ferroviário-CE
Tirol-CE
Atlético-CE
Altos-PI
Piauí-PI
Fluminense-PI

Grupo A8

ABC-RN
América-RN
Laguna-RN
Sousa-PB
Maguary-PE
Central-PE

Grupo A9

Retrô-PE
Decisão-PE
Serra Branca-PB
Treze-PB
Lagarto-SE
Sergipe-SE

Grupo A10

ASA-AL
CSA-AL
CSE-AL
Jacuipense-BA
Atlético-BA
Juazeirense-BA

Grupo A11

Uberlândia-MG
Betim-MG
CRAC-GO
ABECAT-GO
Operário-MS
Ivinhema-MS

Grupo A12

Porto-BA
Rio Branco-ES
Vitória-ES
Real Noroeste-ES
Tombense-MG
Democrata GV-MG

Grupo A13

Madureira-RJ
Portuguesa-RJ
América-RJ
Portuguesa-SP
Água Santa-SP
Pouso Alegre-MG

Grupo A14

Nova Iguaçu-RJ
Sampaio Corrêa-RJ
Maricá-RJ
XV de Piracicaba-SP
Noroeste-SP
Velo Clube-SP

Grupo A15

Cianorte-PR
FC Cascavel-PR
Santa Catarina-SC
Joinville-SC
Guarany de Bagé-RS
São Luiz-RS

Grupo A16

Blumenau-SC
Marcílio Dias-SC
São Joseense-PR
Azuriz-PR
São José-RS
Brasil-RS

