João Fonseca encara Sinner no maior desafio da carreira em Indian Wells

Embalado, o brasileiro enfrenta o italiano número 2 do mundo nesta terça-feira, a partir das 22h, pelas oitavas de final do Masters 1000 disputado na Califórnia, Estados Unidos

O brasileiro número 35 no ranking da ATP enfrentará pela primeira vez o italiano segundo colocado - (crédito: Montagem sobre fotos de Clive Brunskill/ Getty Images via AFP)
Aos 19 anos, João Fonseca encara, hoje, o maior desafio da curta carreira profissional em um jogo à vera: o duelo contra o número 2 do mundo no ranking da ATP, o italiano Jannik Sinner, no Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos. Embalado pelo triunfo da madrugada de ontem contra Tommy Paul (24º), o menino do Rio entra em quadra pelas oitavas de final com transmissão da ESPN (tevê fechada) e do Disney (streaming). A estimativa do início da partida é 22h (de Brasília).

Depois das eliminações precoces nos torneio de simples em Buenos Aires e no Rio Open, João Fonseca iniciou uma boa fase no exterior. Ganhou o MGM Slam em Las Vegas ao derrotar o americano Reilly Opera (68º). O título de Duplas na Cidade Maravilhosa em parceria com Marcelo Melo também estimulou o brasileiro na caminhada para Indian Wells.

João Fonseca estreou eliminando o belga Raphael Collignon (77º). Na sequência, superou o russo Karen Khachanov (16º). A última vítima foi o americano Tommy Paul. "Nem preciso dizer que Sinner é um jogador gigante. Venceu diversos torneios. Ele e o Alcaraz estão vencendo tudo. Vou tentar pressioná-lo ao máximo. Será um prazer jogar contra um dos melhores jogadores do mundo, e tentarei vencer", afirmou na entrevista coletiva de ontem.

O brasileiro demonstrou estar mentalmente forte para o duelo. "Sempre fui um cara calmo e tranquilo. Tento me comportar da melhor maneira possível com todos. Preciso me acostumar com toda essa atenção porque ela corresponde a onde quero chegar, que é ganhar títulos de Grand Slam, disputar o primeiro lugar no ranking mundial e estar entre os cinco melhores", projeta João Fonseca, referindo-se ao duelo com Sinner.

"Preciso acreditar que tenho o nível necessário para isso e, na verdade, acredito. Acho que posso alcançar esse objetivo. Só preciso de tempo, trabalho mental, físico e aprimoramento técnico no meu tênis. Ainda há muito a melhorar, mas estou no caminho certo. Ter vencido Khachanov e Paul é importante para mim", avaliou antes de recarregar a bateria.

Em dezembro, João Fonseca enfrentou o número 1 Carlos Alcaraz em um evento de exibição na Flórida. "Eu me esforço muito para enfrentar os melhores do mundo e estou muito feliz por ter a oportunidade de me testar contra ele (Sinner), pois isso me dará uma ideia de onde está meu nível no tênis agora e o que posso fazer contra ele. Todos sabemos que Jannik e Carlos estão em outro patamar agora; eles estão jogando um tênis incrível, e todos nós analisamos as partidas deles e queremos enfrentá-los. Vou entrar em quadra para aproveitar a experiência, mas também para vencer. Vou elaborar um plano com a minha equipe", concluiu João Fonseca.

Embora não esteja no patamar de Alcaraz e Sinner, João Fonseca é cada vez mais tietado pelos fãs. "Adoro o apoio das pessoas, dar autógrafos e tirar fotos com as crianças. Tento agir naturalmente e ser positivo", afirmou, minimizando as expectativas depositadas nele como sucesso de Gustavo Kuerten, por exemplo. "Não gosto nem desgosto. Simplesmente tento fazer o que se espera de mim. As pessoas dizem que posso ser um grande tenista e competir com Alcaraz e Sinner. Encaro isso como algo positivo; vejo como um privilégio, não como pressão", pondera o tenista número 1 do país entre os 10 ranqueados.

Expectativa

A partida inédita entre João Fonseca e Jannik Sinner mobiliza fãs como o goiano radicado em Brasília Luis Guto Miguel. O jovem tenista esteve com o ídolo recentemente no Rio Open ao participar, pela primeira vez, de um torneio profissional e diz ao Correio o que espera do confronto desta terça entre o brasileiro e o italiano.

"Acho que é uma oportunidade incrível que ele está tendo, é onde ele merece estar, entre os melhores, por ele é um deles. E, com certeza, ele tem muitas chances de ganhar esse jogo. Vou estar torcendo muito para que isso aconteça, porque vai ser um marco não só para ele, mas também para o tênis brasileiro", afirmou a promessa verde-amarela.

Marcos Paulo Lima

Subeditor

Formado na Universidade Católica de Brasília, cobriu a Copa do Mundo (10, 14, 18 e 22); Copa América (11, 19 e 21); Copa das Confederações (2013), Champions (15), Euro-2016 e a Olimpíada do Rio-2016.

Por Marcos Paulo Lima
postado em 09/03/2026 22:26 / atualizado em 09/03/2026 22:27
