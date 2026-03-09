Chapada dos Veadeiros se prepara para maratona inédita em agosto

Provas na Chapada dos Veadeiros unem esporte, aventura e conexão com a natureza - (crédito: Divulgação)

A Chapada dos Veadeiros receberá uma nova prova de corrida de rua em 2026. Serão abertas, nesta terça-feira (10/3), as inscrições para a 1ª Maratona da Chapada dos Veadeiros e para a 12ª Meia Maratona da Chapada, marcadas para 1º de agosto, em Alto Paraíso de Goiás (GO).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A principal novidade desta edição é a realização da primeira maratona da história do evento, ampliando o desafio para corredores que já conhecem a prova pela altimetria exigente e pelas características do percurso. Paralelamente, será disputada a 12ª edição da meia maratona, que, ao longo dos anos, consolidou-se no calendário de corridas pela dificuldade técnica do trajeto.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A meia maratona poderá ser disputada nas modalidades solo ou dupla. Na categoria em dupla, o percurso de 21km é dividido entre dois atletas, com cada participante responsável por um trecho da prova.

O percurso é realizado integralmente em asfalto e apresenta altimetria considerada desafiadora. Ao longo do trajeto, os corredores passam por diferentes trechos da região da Chapada dos Veadeiros, conhecida pelas paisagens do Cerrado e pelos cenários naturais característicos do local.

A proposta da prova é combinar esporte e turismo em um dos destinos de ecoturismo mais procurados do país. A região é conhecida por cachoeiras, trilhas e mirantes, o que leva muitos atletas a estender a viagem para aproveitar o fim de semana da competição.

A expectativa da organização é reunir corredores de diferentes regiões do Brasil e também atletas estrangeiros. O evento será realizado em uma área de preservação ambiental e em um destino com capacidade limitada de hospedagem, tornando o número de participantes reduzido.

Serviço



1ª Maratona da Chapada dos Veadeiros

12ª Meia Maratona da Chapada dos Veadeiros



Data: 1º de agosto

Local: Alto Paraíso de Goiás – Chapada dos Veadeiros (GO)



Modalidades

Maratona (42 km – solo)

Meia Maratona (21 km – solo ou dupla)



Inscrições: a partir de terça-feira (10/3) pelo site Central da Corrida (clique aqui para acessar)

Valores: R$ 705 (maratona), R$ 449 (meia-maratona solo) e R$ 898 (categoria dupla)