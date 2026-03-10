Abel Ferreira se isola como técnico com mais títulos pelo Palmeiras

Com o título do Campeonato Paulista, no último domingo (8), o técnico Abel Ferreira se isolou como o treinador com mais títulos conquistados na história do Palmeiras. Com isso, ele chegou 11ª conquista à frente do Verdão. Após vitória, o treinador ressaltou o trabalho dos últimos anos para consolidar a marca.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Se tiver em conta só a análise dos títulos, tenho que concordar contigo, ano passado não ganhamos nenhum. Mas se valer a consistência do trabalho, consistência da equipe, competitividade, tenho que te dizer que fomos a equipe mais consistente ao longo dos últimos anos. Eu não posso prometer títulos, porque do outro lado também tem equipes com qualidade, grandes treinadores. Não posso desvalorizar o trabalho que foi feito no ano passado, no Paulistão, não posso desvalorizar a Libertadores do ano passado", disse o comandante alviverde.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Pelo Palmeiras, o português conquistou: Campeonato Brasileiro (2022 e 2023), Libertadores (2020 e 2021), Copa do Brasil (2020), Campeonato Paulista (2022, 2023, 2024 e 2026), Recopa Sul-Americana (2022), Supercopa do Brasil (2023).

Técnicos com mais títulos pelo Palmeiras

Abel Ferreira 11 títulos

Oswaldo Brandão 10

Vanderlei Luxemburgo 8

Ventura Cambon 7

Luiz Felipe Scolari 6

Abel Ferreira, aliás, faturou o quarto estadual conquistado pelo Palmeiras, depois das campanhas vitoriosas de 2022, 2023 e 2024. O treinador também foi vice nas edições de 2021 e 2025. Com a nova taça, ele passou a integrar o grupo dos cinco técnicos com mais títulos na história do Campeonato Paulista.

Além disso, a decisão de 2026 também marcou a sexta final do Campeonato Paulista por Abel em seis edições à frente do Palmeiras. Com isso, o treinador entrou para o grupo dos técnicos com mais decisões na história do torneio. Ele, aliás, superou Tite e Fábio Carille, ambos com cinco finais, e passou a ocupar a sexta posição no ranking histórico.