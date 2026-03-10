InícioEsportes
Abel Ferreira se isola como técnico com mais títulos pelo Palmeiras

Português atinge marca após vitória do Verdão sobre Grêmio Novorizontino, no domingo, pelo Campeonato Paulista

Abel Ferreira comemora título do Palmeiras - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
Com o título do Campeonato Paulista, no último domingo (8), o técnico Abel Ferreira se isolou como o treinador com mais títulos conquistados na história do Palmeiras. Com isso, ele chegou 11ª conquista à frente do Verdão. Após vitória, o treinador ressaltou o trabalho dos últimos anos para consolidar a marca.

"Se tiver em conta só a análise dos títulos, tenho que concordar contigo, ano passado não ganhamos nenhum. Mas se valer a consistência do trabalho, consistência da equipe, competitividade, tenho que te dizer que fomos a equipe mais consistente ao longo dos últimos anos. Eu não posso prometer títulos, porque do outro lado também tem equipes com qualidade, grandes treinadores. Não posso desvalorizar o trabalho que foi feito no ano passado, no Paulistão, não posso desvalorizar a Libertadores do ano passado", disse o comandante alviverde.

Pelo Palmeiras, o português conquistou: Campeonato Brasileiro (2022 e 2023), Libertadores (2020 e 2021), Copa do Brasil (2020), Campeonato Paulista (2022, 2023, 2024 e 2026), Recopa Sul-Americana (2022), Supercopa do Brasil (2023).

Técnicos com mais títulos pelo Palmeiras

Abel Ferreira 11 títulos
Oswaldo Brandão 10
Vanderlei Luxemburgo 8
Ventura Cambon 7
Luiz Felipe Scolari 6

Abel Ferreira, aliás, faturou o quarto estadual conquistado pelo Palmeiras, depois das campanhas vitoriosas de 2022, 2023 e 2024. O treinador também foi vice nas edições de 2021 e 2025. Com a nova taça, ele passou a integrar o grupo dos cinco técnicos com mais títulos na história do Campeonato Paulista.

Além disso, a decisão de 2026 também marcou a sexta final do Campeonato Paulista por Abel em seis edições à frente do Palmeiras. Com isso, o treinador entrou para o grupo dos técnicos com mais decisões na história do torneio. Ele, aliás, superou Tite e Fábio Carille, ambos com cinco finais, e passou a ocupar a sexta posição no ranking histórico.

 

