Pedro Clerot pontua na estreia da temporada da Fórmula 3

O brasiliense Pedro Clerot começou a temporada da Fia Formula 3 Championship, no sábado (7/3), com recuperação de posições na etapa de abertura do campeonato, disputada no Albert Park Circuit, em Melbourne, na Austrália. Apesar de enfrentar problemas de freio na classificação, o piloto de 19 anos conseguiu avançar no pelotão nas duas corridas do fim de semana e somou os primeiros pontos na categoria.

Clerot havia mostrado bom desempenho nos treinos livres, quando terminou na sétima posição, mas um problema técnico comprometeu o resultado na classificação e o obrigou a largar mais atrás no grid.

Na corrida sprint, o brasiliense partiu da 19ª posição e terminou em 13º, após oito voltas. Na corrida principal, conseguiu nova escalada no pelotão: largou em 17º e cruzou a linha de chegada em 8º, resultado que lhe garantiu os primeiros pontos na temporada.

“Estou animado para a temporada. Tivemos uma boa primeira etapa. Fomos P7 no treino, mas um problema de freio na classificação impediu que largássemos mais à frente. Mesmo assim, conseguimos fazer duas corridas sólidas”, analisou.

O piloto destacou a recuperação nas provas como um indicativo positivo para o restante do campeonato. “Na sprint, saímos de 19º para 13º em oito voltas. Na prova principal, fomos de 17º para 8º e marcamos nossos primeiros pontos. Isso dá confiança para as próximas etapas”, destacou.

A corrida principal foi vencida por Ugo Ugochukwu, dos Estados Unidos. O inglês Freddie Slater e o japonês Taiko Kato fecharam o pódio.

Clerot também ressaltou a importância de representar o país em uma categoria considerada um dos principais caminhos para a Fórmula 1. “Levar o nome do Brasil é muito especial. Tenho recebido muito apoio e é bacana ver outros brasileiros nas categorias de base. A gente acaba se ajudando”, comentou.

A próxima etapa da F-3 está prevista para o Bahrein, de 10 a 12 de abril.