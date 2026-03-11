Vojvoda analisa empate e confirma presença de Neymar no clássico: "Vai chegar bem"

clO Santos conseguiu um empate que trouxe alívio no interior do estado, na noite desta terça-feira (10). Sem Neymar, o Peixe saiu perdendo para o Mirassol por 2 a 0, mas conseguiu buscar o 2 a 2 com dois gols de Gabigol.

O técnico Juan Pablo Vojvoda valorizou a atuação do adversário, mas ressaltou que sua equipe conseguiu fazer um bom primeiro tempo. Para o argentino, o elenco alvinegro usou de muita resiliência para se encontrar na partida e conseguir chegar ao empate.

"É verdade que eles fizeram um bom jogo. Temos que reconhecer isso. Mas no primeiro tempo tivemos chances claras de gol também. Cometemos um erro em uma jogada no primeiro tempo, sofremos o gol. No segundo tempo não entramos bem no jogo. Eu destaco a resiliência, não desistir nunca e continuar lutando. Falei com os jogadores na pausa da hidratação. Fazemos um gol e entramos de novo no jogo. Os jogadores acreditaram. Eles mesmos estavam se cobrando", afirmou.

Situação de Neymar

O Peixe teve como grande baque a ausência de Neymar. O jogador sentiu um desconforto muscular e não viajou com o time para o interior do estado. O treinador enfatizou sua importância na equipe, mas explicou que o craque precisa estar em perfeitas condições para atuar. Contudo, Vojvoda explicou que não há lesão e que o atacante deve enfrentar o Corinthians normalmente no próximo domingo (15).

"Quero ele sempre. Mas tem vezes que no dia a dia, sinto qual o momento e qual não é. Temos um jogo em quatro dias, que é importante também. Respeito ele, é um jogador que pode fazer a diferença, como fez na partida passada. Ele tem um objetivo, que é ajudar o Santos, como faz sempre. E para isso ele precisa estar perfeito em todas as partidas. Foi um controle de carga, não tem lesão. É verdade que é um jogador que vem de inatividade em anos anteriores, então temos que cuidar de suas cargas. E nos jogos são cargas máximas. Por mim ele sempre joga mais que 90 minutos. Ele vai chegar bem contra o Corinthians, que é o que me interessa, interessa ele", pontuou.

Presença de Ancelotti

A partida ficou marcada pela presença de Carlo Ancelotti no estádio. A ideia do treinador da Seleção era justamente observar Neymar. Vojvoda disse que sabe da expectativa que há com relação à Copa do Mundo, mas ressaltou que é necessário tratar o jogador com carinho por conta de sua raridade.

"Sei da Copa do Mundo, a CBF, Ancelotti, mas quero Neymar e ele vai ficar bem. Quero dizer que é um jogador muito importante para todo o país e ele está se preparando. É um jogador determinante para o Santos, importante. Ele vai responder. Quando vejo ele treinar, sinto algo especial. É raro esse tipo de jogador e temos que cuidá-lo, salientou.