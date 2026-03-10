Santos reage no final e busca o empate fora contra o Mirassol

O Santos viu um cenário que parecia estar perdido se transformar em um empate valioso. Na noite desta terça-feira (10/3), o Peixe perdia por 2 x 0 até os 34 minutos do segundo tempo, mas contou com a estrela de Gabigol para buscar o 2 x 2 e sair com um ponto do Maião, pela 5ª rodada do Brasileirão.
Com o resultado, o Leão perdeu a chance de subir na tabela e ficou com seis pontos, na nona colocação. O Peixe somou seu primeiro ponto fora de casa e chegou aos cinco, permanecendo na 11ª colocação.
Na próxima rodada, o Santos deve ter a presença de Neymar no clássico contra o Corinthians, no domingo (15/3), na Vila Belmiro. O Mirassol vai até a capital para, no mesmo dia, enfrentar o Palmeiras, no Allianz Parque.
A partida começou com o Mirassol tomando as ações ofensivas. Na primeira oportunidade, Nathan Fogaça recebeu na área, mas não finalizou bem, facilitando a vida de Gabriel Brazão. Contudo, o Leão manteve a pressão e conseguiu marcar. Após boa jogada, Shaylon lançou Alesson na ponta, que cruzou na área e encontrou Igor Formiga chegando no segundo pau, que concluiu sozinho para o fundo das redes.
Os donos da casa ainda tiveram a oportunidade de marcar. Negueba recebeu na área, mas pegou embaixo da bola e mandou por cima da meta. O Peixe só conseguiu chegar com perigo aos 30 minutos, quando Rony recebeu na área e tocou para Gabigol, que chutou em cima da marcação. Depois, Gabriel Bontempo foi acionado na entrada da área, mas se embolou com a bola e chutou errado. Nos acréscimos, Igor Vinícius cruzou na área e Willian Machado quase cortou para o fundo da própria meta.
No segundo tempo, o Peixe tentou uma pressão para ir em busca do empate. Entretanto, o Mirassol assumiu o controle das ações ofensivas e teve boas chances para ampliar. Negueba recebeu na entrada da área e finalizou para boa defesa de Brazão. Depois, Shaylon cruzou da direita e Alesson chegou atrasado, mandando na rede pelo lado de fora. No minuto seguinte, o camisa 10 arriscou com categoria de fora da área e parou em mais uma grande defesa do goleiro alvinegro.
De tanto pressionar, o Leão conseguiu chegar ao segundo gol. Shaylon achou bom passe para Negueba, que finalizou cruzado para marcar o segundo. Apesar de o cenário ser de terra arrasada, o Peixe conseguiu aproveitar sua primeira oportunidade no segundo tempo para descontar. Gabigol recebeu na área e aproveitou a falha de João Vitor para chutar forte e descontar.
Depois do gol alvinegro, o jogo mudou totalmente de cenário. Gabigol recebeu cruzamento da direita e recebeu o contato de Neto Moura por trás. Depois de revisão do VAR, a arbitragem marcou o pênalti. Na cobrança, o atacante cobrou e marcou o segundo dele e deixou tudo igual. Nos acréscimos, a partida ficou animada. O Mirassol quase voltou a ficar na frente do placar, em cabeçada de William Machado, que não entrou graças à defesa alvinegra em cima da linha. Na sequência, Igor Formiga arriscou de longe e parou em defesa de Brazão.
No último minuto, o Santos teve duas chances para virar. Edson Carioca afastou errado, a bola explodiu em Rony e só não entrou porque William salvou. Depois, Thaciano arriscou de fora da área e mandou, com perigo, pela linha de fundo. Após o apito final, uma confusão provocada pelas reclamações do técnico Rafael Guanaes.
Ficha técnica
MIRASSOL 2 X 2 SANTOS
Campeonato Brasileiro 5ª rodada
Data e hora: 10 de março de 2026 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Estádio José Maria de Campos Maia, Mirassol (SP)
Público Total: 8152 torcedores
Renda: R$ 506.220,00
Gols: Igor Formiga, 20/1ºT (1-0); Negueba, 25’/2ºT (2-0); Gabigol, 34’/2ºT (2-1); Gabigol, 43’/2ºT (2-2)
MIRASSOL: Walter; Igor Formiga, João Victor, William Machado e Reinaldo; Aldo Filho, Neto Moura (Everton Galdino, 46’/2ºT) e Shaylon (Gabriel Pires, 33’/2ºT); Negueba (Galeano, 33’/2ºT), Alesson (Edson Carioca, (23’/2ºT) e Nathan Fogaça (André Luís, 23’/2ºT). Técnico: Rafael Guanaes.
SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres (Zé Ivaldo, 28’/2ºT) e Vini Lira (Gabriel Menino, 19’/2ºT); Willian Arão (Oliva, 19’/2ºT), João Schmidt (Barreal, 19’/2ºT) e Gabriel Bontempo (Rollheiser, 28’/2ºT); Rony, Thaciano e Gabigol. Técnico: Vojvoda.
Árbitro: Raphael Claus (SP)
Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)
VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)
Cartões Amarelos: Willain Machado e Alesson (MIR); João Schmidt e Gabigol (SAN)
