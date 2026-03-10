Jogos Paralímpicos de Inverno: Cristian Ribera conquista prata inédita

O rondoniense radicado em Jundiaí (SP) Cristian Ribera conquistou nesta terça-feira a medalha de prata na prova de sprint do esqui cross-country, classe sitting (atletas que competem sentados), nos Jogos Paralímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026, disputada no Tesero Cross-Country Stadium, em Val di Fiemme, nas Dolomitas italianas.

É a primeira vez que um brasileiro conquista uma medalha na história dos Jogos Paralímpicos de Inverno. Até então, o melhor resultado do país havia sido um sexto lugar, obtido pelo próprio Cristian em PyeongChang-2018.

Campeão da temporada 2024/2025 da Copa do Mundo e vencedor do Globo de Cristal do circuito, Ribera dominou grande parte da final da prova mais rápida da modalidade, mas foi ultrapassado na reta final pelo chinês Zixu Liu, que fez o tempo de 2min28s9 para ficar com o ouro; o brasileiro fez 2min29s6, seguido de perto pelo cazaque Yerbol Khamitov (2min29s9), que ficou com o bronze.

“Quero só agradecer meu time. A gente sempre trabalhou muito duro. Minha família estava torcendo, fiz isso por eles. Queria o ouro, foi por muito pouco, mérito do chinês. Foi o sprint final do maior evento. Todo mundo chega muito forte. Os esquis estavam bons. Foi muito acirrado. Enfim, sou campeão mundial, do Globo de Cristal e agora é a prata. Estou muito feliz, mais um sonho realizado. Agora a meta é o ouro”, disse Cristian, em entrevista ao SporTV.

Cristian Ribera (número 1), durante a prova do esqui cross-country, da classe sitting, em Milão-Cortina 2026 (foto: Alessandra Cabral/CPB)

Esta foi a terceira vez que o atleta de 23 anos participou dos Jogos Paralímpicos de Inverno: foi sexto colocado nos 15 km, em PyeongChang 2018, e ficou em oitavo nos 20 km, em Pequim 2022.

Ribera volta à pista de Val di Fiemme nesta quarta-feira, 11, para a prova de 10 km do esqui cross-country. Ele também está inscrito no revezamento misto, no dia 14, e na prova de 20 km, marcada para 15 de março.



*Com informações do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB)