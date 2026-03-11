Real Madrid vence o City por 3 x 0 com hat-trick de Valverde

O Real Madrid deu um grande passo rumo às quartas de final da Champions ao vencer o Manchester City por 3 a 0 nesta quarta-feira (11/3), no Santiago Bernabéu, no jogo de ida das oitavas. O destaque absoluto foi Federico Valverde, autor dos três gols da equipe merengue, ainda no primeiro tempo, incluindo um belo lance na área, quando aplicou um chapéu no zagueiro Marc Guéhi antes de finalizar. Vini Jr deu uma assistência para o uruguaio e ainda desperdiçou uma cobrança de pênalti na segunda etapa.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Considerado um dos confrontos mais aguardados destas oitavas, o duelo marca a quinta temporada seguida em que os clubes se enfrentam na Champions. O Real levou a melhor nas edições de 2021/22, 2023/24 e 2024/25, enquanto o City venceu o confronto em 2022/23.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
As equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (17), no Etihad Stadium, em Manchester, às 17h (de Brasília). Para levar a decisão aos pênaltis, o City precisará vencer por três gols de diferença. Um triunfo por quatro ou mais garante a classificação direta dos ingleses.
O jogo
O Real Madrid teve uma atuação de alto nível, atropelou o City no primeiro tempo e muito disso passa por uma atuação brilhante de Valverde. O meio-campista marcou os três gols da equipe espanhola, incluindo um belo lance na área, quando aplicou um chapéu em Guéhi antes de finalizar. Além da grande noite do uruguaio, o Real dominou as ações ofensivas, explorou bem a velocidade nas transições e praticamente não deu espaço para os ingleses criarem oportunidades.
O City voltou do intervalo com alterações na equipe e tentou diminuir o prejuízo. Após orientações de Pep Guardiola, o time inglês conseguiu equilibrar a partida e foi para cima. No entanto, o Real Madrid encontrou espaços nos contra-ataques. Arda Guler deu um ótimo lançamento para Vini Jr, que invadiu a área e foi derrubado por Donnarumma. Na cobrança do pênalti, porém, o brasileiro desperdiçou a cobrança e parou em defesa do goleiro italiano. O City ainda teve uma grande chance após erro do jovem Thiago Pitarch. Porém, Courtois fez um milagre com o pé e manteve o 3 a 0 no placar.
REAL MADRID 3X0 CITY
Oitavas de final da Champions 2025/26 jogo de ida
Data e horário: quarta-feira, 11/03/2026, às 17h (de Brasília).
Local: Santiago Bernabéu, em Madri.
REAL MADRID: Courtois; Alexander-Arnold (Carvajal, aos 37’/2ºT), Rüdiger, Huijsen e Mendy (Fran García, no intervalo); Tchouaméni, Valverde e Thiago Pitarch (Manuel Ángel, aos 30’/2ºT); Arda Güler (Camavinga, aos 24’/2ºT), Brahim Díaz (Mastantuono, aos 30’/2ºT) e Vini Jr. Técnico: Arbeloa.
CITY: Donnarumma; Khusanov, Rúben Dias, Guéhi e O’Reilly; Rodri e Bernardo Silva (Aït-Nouri, aos 23’/2ºT); Savinho (Reijnders, no intervalo), Doku e Semenyo (Cherki, aos 23’/2ºT); Haaland (Marmoush, aos 36’/2ºT). Técnico: Pep Guardiola.
Gols: Valverde, aos 20’/1ºT (1-0); Valverde, aos 27’/1ºT (2-0); Valverde, aos 42’/1ºT (3-0).
Árbitro: Maurizio Mariani (Itália).
Auxiliares: Daniele Bindoni (Itália) e Alberto Tegoni (Itália).
VAR: Marco Di Bello (Itália).
Cartões amarelos: Donnarumma e Aït-Nouri (MAC).
Oitavas de final da Champions 2025/26 Jogos de ida
Terça-feira (10/3)
Galatasaray 1×0 Liverpool
Newcastle 1×1 Barcelona
Atlético de Madrid 5×2 Tottenham
Atalanta 1×6 Bayern de Munique
Quarta-feira (11/3)
Leverkusen 1×1 Arsenal
PSG 5×2 Chelsea
Bodo/Glimt 3×0 Sporting
Real Madrid 3×0 City
Saiba Mais