México acelera concessão de vistos à seleção do Iraque para repescagem

O governo do México iniciou a concessão de vistos para jogadores e integrantes da seleção do Iraque que disputarão um playoff decisivo por vaga na Copa do Mundo de 2026. A partida está marcada para o dia 31 de março, em Monterrey, e colocará a equipe iraquiana diante do vencedor do confronto entre Suriname e Bolívia.

Enquanto o processo de documentação avança, a delegação do Iraque enfrenta dificuldades logísticas para organizar a preparação. Isso porque o técnico Graham Arnold chegou a solicitar à Fifa o adiamento da partida, já que o fechamento do espaço aéreo do país tem impedido a reunião completa do elenco. Além disso, grande parte dos jogadores atua no campeonato local, o que torna ainda mais complicada a mobilização da equipe.

Ao mesmo tempo, a federação iraquiana informou que Arnold permanece nos Emirados Árabes Unidos. Por causa das restrições de voos, ele ainda não conseguiu deixar o país. Como consequência, a comissão técnica tem enfrentado obstáculos para coordenar a preparação da seleção antes do confronto decisivo.

Outro fator que dificulta a logística envolve a emissão de vistos. Diversas embaixadas continuam fechadas na região, o que complica o processo para jogadores, integrantes da comissão técnica e equipe médica. Além disso, o México não mantém uma embaixada no Iraque, circunstância que exige soluções alternativas para a documentação.

Diante desse cenário, a embaixada mexicana nos Emirados Árabes Unidos passou a coordenar o processo de concessão de vistos em contato direto com a federação iraquiana. Com isso, as autoridades buscam garantir que a delegação consiga viajar a tempo para a disputa do playoff.

Caso vença o confronto decisivo, o Iraque poderá disputar apenas a segunda Copa do Mundo de sua história. Até hoje, a única participação do país no torneio ocorreu em 1986.