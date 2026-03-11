PSG vence o Chelsea por 5 x 2 abre vantagem nas oitavasns

Em um jogaço, o PSG venceu o Chelsea por 5 X 2 nesta quarta-feira (11/3), no Parque dos Principes, pelo jogo de ida das oitavas de final da Uefa Champions League. Os Blues chegaram a empatar a partida em duas oportunidades, mas os franceses contaram com Kvaratskhelia, que marcou dois gols e distribuiu uma assistência, para golear e sair com uma enorme vantagem no confronto.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Com o resultado, o PSG pode perder por até dois gols que mesmo assim avança para as quartas de final da Champions. Já o Chelsea precisa vencer por três tentos para levar aos pênaltis ou quatro para se classificar direto.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Reedição da final do Mundial de Clubes
PSG e Chelsea voltaram a se reencontrar desde a final do Mundial de Clubes, que aconteceu no ano passado, nos Estados Unidos. Na ocasião, os ingleses venceram por 3 a 0 e ficaram com o título. Contudo, pela Champions League, são os franceses que saíram sorrindo na primeira partida.
Primeiro tempo
Com o fator casa ao seu favor, o atual campeão começou em cima e não demorou para abrir o placar. Afinal, aos nove minutos, Dembelé começou a jogada pela direita e cruou para João Neves. O português ajeitou e Barcola mandou um foguete para fazer 1 a 0. E o camisa 10 do PSG estava impossível. O atacante deu lindo drible desconcertante e mandou a bola no travessão, quase fazendo o segundo. Contudo, quem balançaria as redes seria o Chelsea. Enzo Fernández deu lindo lançamento para Malo Gusto, que livre, mandou uma bomba para deixar tudo igual.
Dembelé impossível
Mas o Bola de Ouro voltaria a aparecer. Na reta final do primeiro tempo, Doué lançou Dembelé em velocidade. O jogador passou facilmente por Fofana e mandou no canto, para recolocar o Paris Saint-Germain na frente do placar antes do encerramento da etapa inicial.
Chelsea empata de novo
Depois de uma forte correria na etapa inicial, o segundo tempo começou mais morno, com o PSG controlando mais as ações do jogo. Contudo, aos 12 minutos, Nuno Mendes errou uma inversão de bola, Pedro Neto recuperou, partiu em velocidade e cruzou para Enzo Fernández, livre, empatar de novo o jogo para o Chelsea.
Kvara desequilibra e PSG goleira
A partida seguiu muito equilibrada, mas um erro iria custar caro. O goleiro Jorgensen, do Chelsea, tentou sair jogando, mas acabou sendo bloqueado por Barcola. A bola sobrou para Kvaratskhelia, que tocou para Vitinha. O português, com muita classe, deu um toque para levantar a bola e outro para encobrir o goleiro dinamarquês e botar o Paris Saint-Germain na frente de novo.
Os ingleses ainda chegaram a empatar de novo a partida com João Pedro, mas Pedro Neto estava impedido no início da jogada. Já os franceses queriam mais e chegaram ao quarto gol com Kvaratskhelia, em um lindo chute no canto de Jorgensen. E o quinto tento saíria ainda na reta final. Kang Lee chegou a marcar, mas estava impedido. Contudo, coube novamente ao georgiano em dar números finais. Vitinha deu lindo passe de calcanhar para Hakimi carregar pela direita. O marroquino rolou na marca do pênalti para Kvara fazer 5 a 2.
Próximos passos
As duas equipes decidem uma vaga nas quartas de final da Champions na próxima terça-feira (17/3), no Stamford Bridge. Antes, os Blues terão o Newcastle, em casa, pela Premier League. Já o PSG terá a semana livre para se preparar para o duelo europeu.
Oitavas de final da Champions 2025/26 Jogos de ida
Terça-feira (10/3)
Galatasaray 1×0 Liverpool
Newcastle 1×1 Barcelona
Atlético de Madrid 5×2 Tottenham
Atalanta 1×6 Bayern de Munique
Quarta-feira (11/3)
Leverkusen 1×1 Arsenal
PSG 5×2 Chelsea
Bodo/Glimt 3×0 Sporting
Real Madrid 3×0 Manchester City
Saiba Mais