Capital perde para o Operário-PR e se despede da Copa do Brasil

Finalista das últimas duas edições do Candangão, Capital caiu diante do atual bicampeão do Paraná - (crédito: André Jonsson/Ofec)

Chegou ao fim a participação do Distrito Federal na Copa do Brasil 2026. O Quadradinho iniciou a trajetória no segundo torneio mais relevante do país com três times. Último sobrevivente, depois das eliminações do Gama para o Goiás e do Ceilândia para o Jacuipense, o Capital perdeu por 2 x 0 para o Operário-PR em Ponta Grossa e se despediu na terceira fase. O experiente centroavante Pablo e Vinícius Diniz assinaram o triunfo paranaense.

Além de perder a vaga na quarta fase da Copa do Brasil, o Capital deixou de embolsar R$ 1,07 milhão em premiação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Pela entrada no segundo mata-mata e avanço ao terceiro diante da Juazeirense, o time do DF embolsou R$ 1,7 milhão de recompensa.

A derrota simples na região Sul do país pode ser considerada normal. O Operário-PR está há três temporadas consecutivas na Série B do Campeonato Brasileiro e é o atual bicampeão do equilibrado estadual do Paraná. Na final desta temporada, bateu o Londrina nos pênaltis e deixou pelo caminho o Coritiba, recordista de troféus locais.

Com a vitória sobre o Capital, o Operário-PR alcançou 10 partidas de invencibilidade, com cinco triunfos. A última derrota foi em 18 de janeiro, contra o São Joseense, pelo Paranaense.

A partida contra o Operário-PR marcou a estreia do técnico Luizinho Vieira à frente do clube, após a saída de Fábio Brostel. Levou a campo um time no esquema 4-4-2, com repertório para saída com linha de três e liberação dos laterais para apoio ao ataque. Os chutes de fora da área foram as principais alternativas ofensivas do time do DF.

O primeiro gol da partida foi marcado aos 48 minutos do primeiro tempo, após erro de Ingro na meia-esquerda. O contra-ataque foi fatal, após conclusão do experiente centroavante Pablo, ex-São Paulo, Athletico-PR e Sport. O atacante de 33 anos anotou o primeiro dele em dois jogos pelo Fantasma. A classificação foi confirmada aos 41' da etapa final, com Vinícius Diniz, oportunista em cruzamento de Edwin Torres.

O próximo adversário do Operário-PR na Copa do Brasil será justamente o rival local Londrina, que despachou o Manaus com vitória nos pênaltis, por 5 x 4, na quarta-feira (11/3).

Eliminado do Campeonato Candango após encerrar a primeira fase na quinta colocação, o Capital retornará a campo para partida oficial na Copa Centro-Oeste, em 25 ou 26 de março. O Coruja divide o Grupo A com Primavera-MT, Vila Nova-GO, Rio Branco-ES, Araguaína-TO e Operário-MS.

O principal compromisso do clube na temporada é a Série D do Campeonato Brasileiro, com início previsto para 5 de abril. O Capital está no Grupo A4, ao lado de Ceilândia, Mixto-MT, Operário-MT, União-MT e Goiatuba.

Ficha técnica

Operário-PR 2 x 0 Capital

Copa do Brasil (3ª fase, jogo único)

Local: Estádio Germano Krüger, Ponta Grossa (PR)

Árbitro: Thaillan Azevedo Gomes (AP)

Público e renda: 3.939 pagantes e R$ 99.585,00

Operário-PR — Vágner; Mikael, José Cuenú, Miranda e Moraes Júnior (Gabriel Feliciano); Vinícius Diniz e Índio (Matheus Trindade); Hildeberto Pereira (Edwin Torres), Gabriel Boschillia e Aylon (Neto Paraíba); Pablo (Léo Gaúcho). Técnico: Luiz Júnior Lopes

Gols: Pablo, aos 48’ do 1ºT, e Vinícius Diniz, aos 41 do 2º T

Cartões amarelos: Mikael Doka, Cuenú e Matheus Trindade

Capital — Luan; Genilson, Richardson, Éder Lima e Renan; Lima (Carlos Eduardo), Lessinho (Jeremias), Matheuzinho (Alison Mira) Rodriguinho; Ingro (Cesinha) e Gustavo Nescau (Deysinho). Técnico: Luizinho Vieira