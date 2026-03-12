Embalada, Seleção feminina de basquete enfrenta a República Tcheca

O Brasil se impôs do início ao fim contra o Sudão do Sul pela segunda rodada do Pré-Mundial na China - (crédito: FIBA Basketball)

Depois de estrear com derrota para a Bélgica por 70 x 99 e de derrotar o Sudão do Sul por 94 x 79 na madrugada passada, o Brasil enfrentra a República Tcheca na madrugada deste sábado, às 2h30, pela terceira rodada do Pré-Mundial disputado em Wuhan, na China. O torneio classificará quatro seleções para a Copa do Mundo da modalidade. A CazéTV anuncia a transmissão da partida ao vivo.

Próxima adversária do Brasil, a República Tcheca tem um título europeu no currículo na edição de 2005, na Turquia. Ficou em sexto lugar na última campanha. Em 2010, o país da região leste do Velho Continente foi vice-campeã mundial e jamais figurou no pódio nos Jogos Olímpicos. A melhor posição é o quinto lugar em Atenas-2004.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A República Tcheca estreou com vitória por 89 x 52 contra o Sudão do Sul e perdeu na rodada anterior para Mali por 77 x 64.

Leia também: Cerrado Basquete estreia em Ceilândia na Liga de Basquete Feminino

Damiris Dantas foi o destaque da destaque da Seleção contra o Sudão do Sul na primeira vitória na competição. Ela anotou 25 pontos. Kamilla Cardoso teve atuação dominante no garrafão com 23 pontos e 17 rebotes. Alana Gonçalo contribuiu com 15 pontos.

O Brasil começou a partida contra o Sudão do Sul com bom ritmo ofensivo e assumiu a liderança do placar desde os primeiros minutos. Mantendo a consistência nos dois lados da quadra, controlou as ações ao longo da primeira metade e seguiu à frente no marcador.

No terceiro período, o domínio brasileiro se transformou em uma vantagem mais confortável. Com boa sequência ofensiva e maior controle dos rebotes, o Brasil chegou a abrir 17 pontos de frente, encaminhando o resultado da partida.

Nos minutos finais, a equipe administrou a diferença construída e manteve o ritmo ofensivo até confirmar a vitória. A consistência brasileira também apareceu nas parciais: a Seleção venceu todos os períodos do jogo e anotou 20 pontos ou mais em cada um deles.

O Brasil está no Grupo A do Pré-Mundial, ao lado de Bélgica, Sudão do Sul, República Tcheca, Mali e China. Entre as seis seleções da chave, quatro avançam para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada em setembro, na Alemanha.



*Com informações da Confederação Brasileira de Basquete (CBB)