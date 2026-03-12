Bernabéu surge como favorito para receber a Finalíssima entre Argentina e Espanha

O Santiago Bernabéu aparece como o principal candidato para receber a próxima Finalíssima, segundo informações do jornal espanhol AS. O confronto coloca frente a frente a Argentina, campeã da Copa América, e a Espanha, vencedora da Eurocopa.
Inicialmente, a partida estava marcada para 27 de março, no Catar. No entanto, a organização decidiu mudar o local por questões de segurança, diante do aumento das tensões militares envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã.
A mudança ganhou força após episódios recentes em Doha, onde as forças armadas do país interceptaram drones e mísseis balísticos.
Outras cidades, como Roma e Lisboa, também foram avaliadas. Ainda assim, a Uefa e a Conmebol consideram a capital espanhola e o estádio do Real Madrid a melhor opção para receber um evento desse porte. A decisão estaria praticamente definida, restando apenas ajustes finais, principalmente ligados ao esquema de segurança.
Um dos pontos logísticos em discussão é que, na mesma data, a cidade também deve receber outro jogo internacional: Marrocos contra o Equador, no Estádio Metropolitano, casa do Atlético de Madrid.
Além disso, não seria a primeira vez que o Bernabéu serve como solução em um cenário emergencial. Em 2018, o estádio recebeu a final da Libertadores, disputada entre River Plate e Boca Juniors, após episódios de violência em Buenos Aires. Dessa maneira, a organização bem-sucedida do evento, mesmo com pouco tempo de preparação, é vista como um fator de confiança pelas entidades envolvidas.
Argentina e Espanha já se enfrentaram no Bernabéu
A última vez que a Espanha atuou no Bernabéu foi em março de 2024, em amistoso contra a Seleção Brasileira, partida que terminou empatada por 3 a 3. Já o encontro mais recente entre Argentina e Espanha em Madri aconteceu em março de 2018, no Metropolitano, quando os espanhóis venceram por 6 a 1.
Por fim, a Finalíssima reúne os campeões da Eurocopa e da Copa América. O torneio teve suas primeiras edições em 1985 e 1993 e voltou ao calendário em 2022, quando a Argentina superou a Itália e conquistou o título.
