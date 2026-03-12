Vasco vence o Palmeiras de virada na estreia de Renato Gaúcho

Em um segundo tempo de intensidade e muita inspiração, o Vasco venceu o Palmeiras por 2 x 1 em São Januário, quebrou um tabu de 14 anos sem bater os paulistas em casa e deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro na 5ª rodada. O jogo desta quinta-feira (12/3) marcou a estreia do técnico Renato Gaúcho. Do outro lado, com a derrota, o alviverde perdeu a liderança da Série A para o São Paulo.

O Palmeiras estacionou nos 10 pontos e tem três a menos do que o rival tricolor, que derrotou a Chapecoense por 2 x 0 nesta quinta-feira (12/3), no Estádio do Canindé. O Vasco, lanterna da competição no início da 5ª rodada, saltou para 15ª posição, com quatro somados, e empurrou o Cruzeiro (2pts) para 20º.

A partida começou em alta velocidade na Colina Histórica. O Vasco tentou ensaiar uma pressão nos primeiros minutos e teve uma sequência de perigo com escanteios na área do Palmeiras. O time paulista apostou na velocidade e nos erros do adversário para criar oportunidades. Muita transpiração e muita correria deram a tônica da primeira parte da partida.

Quando a partida parecia se encaminhar para um empate sem gols na ida para o intervalo, o Palmeiras aproveitou o mínimo espaço para colocar a bola na rede e sair na frente no placar. Na marca dos 40 minutos, Flaco López encarou a marcação dentro da área, cortou para a perna esquerda e acertou o ângulo de Léo Jardim para colocar o Palmeiras em vantagem.

Depois de deixar o gramado sob vaias na ida para os vestiários, o Vasco voltou com outra energia para a etapa final. Renato Gaúcho sacou Lucas Piton e colocou Cuiabano na partida, e o lateral mudou a postura da equipe. A pressão vascaína foi enorme e o empate foi questão de tempo. Thiago Mendes, um dos melhores em campo, empatou a partida para o Cruzmaltino aos 18 minutos. O estádio, que era um caldeirão de ansiedade e tensão, virou arena de apoio e incentivo.

Com uma postura completamente diferente, o Vasco encurralou o Palmeiras, que pouco fez até a parada para hidratação. Em outra rotação, o cruzmaltino superou o Verdão na intensidade e na bola, por isso, a virada não demorou para acontecer. Aos 29, Paulo Henrique invadiu a área e deu passe para Cuiabano. O lateral, que entrou no intervalo, empurrou para o gol vazio e transformou São Januário em um caldeirão de êxtase.

Além da virada no placar, a superioridade do Vasco na partida foi traduzida na intensidade do segundo tempo. O Cruzmaltino controlou as ações e só foi ameaçado pelo Palmeiras nos acréscimos, quando Allan teve a chance do empate, mas parou em Léo Jardim. No fim, três pontos mais do que importantes para o Vasco sair da zona de rebaixamento. Do outro lado, o Verdão deixou escapar a liderança do Brasileirão, agora com o São Paulo.

Ficha técnica

Vasco 2 x 1 Palmeiras



Brasileirão 2026 5ª Rodada

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e horário: quinta-feira, 12/3/2025, às 19h30 (de Brasília)



VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan, Lucas Piton (Cuiabano, 0’/2T); Thiago Mendes, Hugo Moura, Tchê Tchê (Rojas, 12’/2T); Nuno Moreira (Adson, 12’/2T), Andrés Gómez e David. Técnico: Renato Gaúcho



PALMEIRAS: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Jefté; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Arias e Felipe Anderson (Allan, 24’/2T); Sosa e Flaco López (Luighi, 24’/2T). Técnico: João Martins



Gols: Flaco López (40’/1T, 0-1), Thiago Mendes (18’/2T, 1-1), Cuiabano (29’/2T, 2-1)



Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Naílton Júnior de Sousa Oliveira (CE) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Cartões Amarelos: Tchê Tchê, Thiago Mendes (VAS); Luighi, Allan (PAL)