Corrida do Fogo celebra 170 anos do CBMDF com a 35ª edição

Vem aí a Corrida do Fogo 2026, uma das corridas mais simbólicas do Distrito Federal. A 35ª edição da prova será realizada em 14 de junho na Esplanada dos Ministérios, com percursos de 5km e 10km, reunindo corredores civis e militares em uma grande celebração ao esporte, à saúde e à história do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). As inscrições já estão abertas no site da Central da Corrida (clique aqui para acessar).



Reconhecida como um dos eventos esportivos mais tradicionais de Brasília, a Corrida do Fogo ganha, neste ano, um significado especial. A edição de 2026 marca os 170 anos da corporação, fundada em 1856, e transforma a prova em um momento de homenagem à trajetória, ao compromisso e aos valores que fazem do CBMDF uma das instituições mais admiradas pela população.



Ao longo das décadas, a Corrida do Fogo se consolidou no calendário esportivo da capital, unindo a disciplina e o espírito de superação dos bombeiros militares à energia dos atletas e amantes da corrida de rua. Mais do que uma competição, o evento representa integração, pertencimento e valorização de uma história construída com coragem e serviço à sociedade.



Com percurso em um dos cenários mais emblemáticos de Brasília, a Esplanada dos Ministérios, a prova mais uma vez deve mobilizar milhares de participantes em uma manhã marcada por emoção, resistência e orgulho. Em 2026, além do desafio esportivo, os corredores terão a oportunidade de fazer parte de uma edição comemorativa que reforça a conexão entre a corporação e a população do Distrito Federal.



Organizada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e pelo Centro de Capacitação Física (CECAF), a 35ª Corrida do Fogo abre o calendário de divulgação com a força de um marco histórico: 170 anos de uma chama que segue acesa na proteção, no cuidado e na dedicação à sociedade.

Serviço: 35ª Corrida do Fogo - CBMDF

Data: 14 de junho de 2026, largada às 8h

Local: Esplanada dos Ministérios

Percursos: 5km e 10km

Realização: Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e Centro de Capacitação Física (CECAF)