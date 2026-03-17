Irã pede à Fifa para jogar no México durante a Copa do Mundo - (crédito: Divulgação)

A Federação de Futebol do Irã solicitou à Fifa a mudança do local das partidas da seleção na Copa do Mundo, pedindo que os jogos sejam realizados no México, em vez dos Estados Unidos, como estabelece a tabela. O pedido ocorre em meio a tensões diplomáticas e dificuldades logísticas envolvendo a entrada da delegação iraniana em território americano.

Segundo o embaixador do Irã no México, Abolfazl Psedniddeh, destacou que a decisão final caberá ao Ministério do Esporte e da Juventude do país. "A Fifa pode agir para que a seleção nacional do Irã participe do Mundial, mas apenas no México", afirmou o diplomata à agência estatal de notícias IRNA.

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O dirigente também reforçou que o principal obstáculo está na concessão de vistos. De acordo com ele, os Estados Unidos não colaboram com o processo, o que, consequentemente, inviabiliza a logística necessária para a participação da equipe. Nesse sentido, a federação busca uma alternativa viável para garantir a presença no Mundial sem entraves administrativos.

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O Irã tem estreia prevista para o dia 16 de junho, em Inglewood (Califórnia), contra a Nova Zelândia. No dia 21, o adversário é a Bélgica, também na Califórnia. O último jogo da fase de grupos é contra o Egito, dia 27, em Seattle.

Tensão diplomática nos bastidores

Por outro lado, o cenário ganhou novos contornos após declarações recentes do ex-presidente Donald Trump. Na semana passada, ele afirmou que estaria disposto a permitir a entrada da seleção iraniana no país. No entanto, posteriormente, o próprio Trump sugeriu, por meio das redes sociais, que o Irã evitasse viajar aos Estados Unidos por motivos de segurança.

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Na semana passada, o ministro dos Esportes do Irã, Ahmad Doyanmali destacou que a seleção iraniana de futebol não deve disputar a Copa do Mundo.

Dado que este governo corrupto (os EUA) assassinou nosso líder, não há condições para que participemos da Copa do Mundo, disse, em entrevista à TV estatal iraniana. Duas guerras nos foram impostas em oito ou nove meses, e milhares de nossos cidadãos foram mortos. Portanto, não temos possibilidade de participar desta forma, disse.