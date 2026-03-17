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Ancelotti explica ausência de Hugo Souza: "não tem posição fechada"

Goleiro do Timão ficou fora da lista para amistosos da Seleção Brasileira, mas segue no radar da comissão técnica

Hugo Souza ficou fora da convocação da Seleção Brasileira - (crédito: Foto: Rodrigo Coca / Corinthians)
Hugo Souza ficou fora da convocação da Seleção Brasileira - (crédito: Foto: Rodrigo Coca / Corinthians)

Presente em convocações recentes, o goleiro Hugo Souza, do Corinthians, não apareceu na lista do técnico Carlo Ancelotti para os amistosos da Seleção Brasileira contra França e Croácia, marcados para os dias 26 e 31 de março. A convocação é a última antes da definição do grupo que disputará a Copa do Mundo de 2026.

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Ao ser questionado sobre a ausência do jogador, durante a coletiva de convocação, Ancelotti indicou que a disputa pela posição segue em aberto, mas apontou Alisson, Bento e Ederson como os nomes em melhor momento.

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"Não tem posição 100% fechada. Como eu disse, a evolução é contínua em cada jogo para cada atleta. Mas pensamos que Alisson, Bento e Ederson são os melhores nesse momento. Até maio isso pode mudar, mas estamos de olhos abertos. Os jogadores que não estão nessa lista e querem ir para a Copa tem que jogar bem, trabalhar bem e estar bem. Não tem outra maneira de convencer a comissão técnica", explicou Ancelotti.

Destaque no Corinthians

Mesmo fora da convocação, Hugo Souza vive bom momento no Corinthians, onde é titular absoluto. Em 2026, o goleiro já soma 16 partidas e 1.622 minutos em campo.

Um dos momentos mais marcantes da temporada aconteceu nas quartas de final do Paulistão, contra a Portuguesa, quando o arqueiro defendeu três pênaltis e garantiu a classificação da equipe.

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Aos 27 anos, Hugo Souza também mantém o objetivo de retornar ao futebol europeu. Ciente do interesse do jogador, a diretoria do Corinthians estipulou um valor mínimo para negociação.

O clube não pretende liberar o goleiro por menos de 13 milhões de euros (cerca de R$ 78 milhões) por 60% dos direitos econômicos. Assim, o Timão indica que uma eventual saída só acontecerá diante de uma proposta considerada vantajosa.

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 17/03/2026 10:20
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