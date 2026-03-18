Corrida e Caminhada Olga Kos celebra a causa da síndrome de Down

A Corrida e Caminhada pela Inclusão Olga Kos entra na reta final de preparação em Brasília. A retirada dos kits para a prova, marcada para 22 de março, será realizada entre os dias 18 e 21 no Pátio Brasil Shopping, em dois pontos distintos do local.
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Os participantes deverão retirar o número de peito no Varandão do shopping, enquanto os demais itens do kit estarão disponíveis na loja Centauro. A organização orienta que os inscritos respeitem os horários definidos para evitar filas.
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A prova será disputada na Praça do Buriti, com largadas a partir das 7h, divididas entre pessoas com deficiência (PCDs), caminhantes e corredores nas distâncias de 5km e 10km.
Mais do que um evento esportivo, a corrida tem como proposta promover inclusão e convivência entre pessoas com e sem deficiência. A etapa de Brasília, quarta edição no Distrito Federal, integra o calendário nacional do Instituto Olga Kos e celebra o Dia Internacional da Síndrome de Down, comemorado em 21 de março.
A expectativa é reunir mais de 11 mil participantes na capital federal, em uma mobilização que utiliza o esporte como ferramenta de integração social.
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), uma em cada 700 pessoas nasce com Síndrome de Down no Brasil. Apesar dos avanços em políticas públicas, a inclusão plena ainda é um desafio, cenário que iniciativas como a corrida buscam enfrentar ao ocupar espaços públicos com diversidade e acessibilidade.
Serviço
Retirada de kits
Local: Pátio Brasil Shopping – Brasília
Datas: 18 a 21 de março
Horários:
18 a 20/3 – 10h às 19h
21/3 – 10h às 17h
Entrega
Número de peito: Varandão
Kit: Loja Centauro
Prova
Data: 22 de março
Local: Praça do Buriti
Horário: a partir das 7h