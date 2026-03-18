Corrida e Caminhada Olga Kos celebra a causa da síndrome de Down

Proposta do evento é promover inclusão e convivência entre pessoas com e sem deficiência - (crédito: Divulgação)

A Corrida e Caminhada pela Inclusão Olga Kos entra na reta final de preparação em Brasília. A retirada dos kits para a prova, marcada para 22 de março, será realizada entre os dias 18 e 21 no Pátio Brasil Shopping, em dois pontos distintos do local.

Os participantes deverão retirar o número de peito no Varandão do shopping, enquanto os demais itens do kit estarão disponíveis na loja Centauro. A organização orienta que os inscritos respeitem os horários definidos para evitar filas.

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A prova será disputada na Praça do Buriti, com largadas a partir das 7h, divididas entre pessoas com deficiência (PCDs), caminhantes e corredores nas distâncias de 5km e 10km.

Mais do que um evento esportivo, a corrida tem como proposta promover inclusão e convivência entre pessoas com e sem deficiência. A etapa de Brasília, quarta edição no Distrito Federal, integra o calendário nacional do Instituto Olga Kos e celebra o Dia Internacional da Síndrome de Down, comemorado em 21 de março.

A expectativa é reunir mais de 11 mil participantes na capital federal, em uma mobilização que utiliza o esporte como ferramenta de integração social.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), uma em cada 700 pessoas nasce com Síndrome de Down no Brasil. Apesar dos avanços em políticas públicas, a inclusão plena ainda é um desafio, cenário que iniciativas como a corrida buscam enfrentar ao ocupar espaços públicos com diversidade e acessibilidade.

Serviço

Retirada de kits

Local: Pátio Brasil Shopping – Brasília

Datas: 18 a 21 de março

Horários:

18 a 20/3 – 10h às 19h

21/3 – 10h às 17h

Entrega

Número de peito: Varandão

Kit: Loja Centauro

Prova

Data: 22 de março

Local: Praça do Buriti

Horário: a partir das 7h