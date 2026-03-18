MotoGP 2026 movimenta turismo esportivo em Goiânia

O retorno do MotoGP ao Brasil em 2026 movimenta diferentes setores ligados ao turismo esportivo. A etapa brasileira da principal categoria da motovelocidade mundial será realizada de 20 a 22 de março, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, marcando a volta do campeonato ao país após mais de duas décadas.



A expectativa é de grande fluxo de visitantes na capital goiana durante o fim de semana da corrida, cenário que tem mobilizado tanto o poder público quanto empresas que atuam no segmento de experiências esportivas, como a ABSOLUT Sport.

As opções incluem ingressos oficiais para os três dias de programação, que envolvem treinos livres, sessões classificatórias e a corrida principal. Além disso, a empresa oferece serviços de logística como transporte até o autódromo e opções de hospedagem para quem pretende permanecer na cidade durante todo o evento.



“Eventos como o MotoGP têm um impacto direto no turismo esportivo das cidades que recebem as etapas. Na ABSOLUT Sport vemos uma demanda crescente de fãs que querem transformar a corrida em uma experiência completa, com acesso oficial, hospedagem e toda a logística organizada. Nosso papel é justamente facilitar essa jornada para que o torcedor aproveite ao máximo o evento”, afirma Joaquim Lo Prete, country manager da ABSOLUT Sport no Brasil.



Entre as experiências disponíveis durante o fim de semana da corrida, o evento também contará com opções de hospitalidade premium voltadas ao público que busca acompanhar o MotoGP com mais conforto e acesso exclusivo ao autódromo. Uma dessas iniciativas é o Lounge SpeedZone, camarote localizado na reta principal do circuito, com visão direta da largada e da chegada da prova. O espaço oferece serviço open bar e open food durante todo o evento, além de estrutura de alto padrão para acompanhar as atividades na pista.



A experiência inclui ainda meeting point com café da manhã e serviço de transfer até o autódromo. Além disso, os fãs poderão visitar os boxes, permitindo um contato mais próximo com os bastidores da principal categoria de motovelocidade mundial. O ingresso vale para os três dias do evento.



“Após nossa estreia no automobilismo em 2025, com o Terrace 1, agora queremos contribuir ainda mais com esse setor que vem crescendo e se desenvolvendo ano após ano. A prova disso é o retorno, depois de tantos anos, do MotoGP Grande Prêmio do Brasil em 2026, e estaremos mais do que prontos para receber os fãs de motovelocidade no Lounge SpeedZone”, afirma Léo Rizzo, fundador da Soccer Hospitality.



Ao mesmo tempo, o poder público também prepara a cidade para receber o público do Grande Prêmio. A Prefeitura de Goiânia lançou recentemente o “Goiânia Pulsa”, plataforma digital criada para centralizar informações turísticas e orientar visitantes durante o período do MotoGP. O site reúne dados sobre atrações, eventos, serviços e pontos de interesse da capital, funcionando como um hub informativo para quem planeja viajar para a cidade.



A iniciativa integra as ações do município relacionadas ao evento e busca facilitar o acesso a informações sobre hospedagem, gastronomia, mobilidade e programação cultural durante o fim de semana da corrida.



Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Goiás (ABIH-GO), a rede hoteleira de Goiânia ainda possui de 15 a 20% de vagas disponíveis para o período do MotoGP. O presidente da entidade, Charleston Calazans Pimentel, reforçou que ainda há acomodações disponíveis.