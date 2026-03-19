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Virada do Vasco promove "onda de memes" e Rayan provoca Fluminense

Cruz-Maltino busca a virada após gol relâmpago do Tricolor no Maracanã, em clássico válido pela sétima rodada do Brasileirão

Vasco vira sobre o Fluminense no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro - (crédito: Foto: Lucas Merçon/FFC)
Vasco vira sobre o Fluminense no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro - (crédito: Foto: Lucas Merçon/FFC)

Se o Vasco provou ser o time da virada, sua torcida atestou que é a dos memes. A vitória por 3 a 2 no clássico sobre o Fluminense, no Maracanã, abriu caminhos para transformar as redes sociais em um espaço livre de provocações, com direito até a participação de ex-jogadores. Convocado por Ancelotti, o atacante Rayan fez questão de deixar sua contribuição no clima de festa cruz-maltino na noite dessa quarta-feira (18).

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A mobilização começou com a torcida, que reagiu ao resultado com provocações ao Fluminense. A partir daí, o alcance aumentou quando a joia Rayan, atualmente no Bournemouth (ING), aderiu ao tom das mensagens e comentou: "Posso falar?". A tradicional provocação veio seguida de um emoji de risada.

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O comentário recebeu resposta imediata da torcida, que, em menos de 20 minutos, já tinha interagido com mais de 2,9 mil respostas. A provocação ainda acumulou mais de 22 mil curtidas nesse mesmo período.

Rayan, aliás, se acostumou com o clima de festa contra o Fluminense quando ainda defendia o Cruz-Maltino. Na temporada passada, o atacante teve protagonismo e marcou duas vezes diante do Tricolor e, em ambas, utilizou o gesto da letra "C" com as mãos em referência ao rebaixamento do rival à terceira divisão.

Memes nas redes sociais

 

 

 

A virada do Vasco

No campo, o Fluminense abriu o placar com menos de um minuto, após erro de Hugo Moura e assistência de Lucho para Canobbio. O Tricolor ainda ampliou aos sete minutos do segundo tempo com Hércules e indicava um caminho tranquilo para outra vitória no Brasileirão.

Acontece que o Cruz-Maltino passou a ocupar o campo ofensivo após mudanças promovidas por Renato Gaúcho e foi se impondo no clássico. A equipe diminuiu com Nuno, empatou com Spinelli aos 42 minutos e virou nos acréscimos com Thiago Mendes, ambos de cabeça.

Com o resultado, o Cruz-Maltino soma oito pontos e ocupa a décima posição, podendo sofrer alterações até o fim da rodada. O Fluminense, por sua vez, se manteve com 13 pontos na quarta colocação, mas pode acabar ultrapassado pelo Flamengo nesta quinta-feira (19), caso o arquirrival vença o Remo no Maracanã.

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 19/03/2026 09:55
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