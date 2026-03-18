Cruzeiro sofre gols relâmpagos e perde para o Athletico na Baixada

O Cruzeiro segue sem vencer no Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira (18), em seu primeiro jogo após a saída de Tite, a Raposa perdeu para o Athletico por 2 a 1, na Arena da Baixada. A equipe celeste sofreu dois gols em menos de dez minutos, anotados por Mendoza e Viveros. Já Villarreal marcou para os mineiros.
Com o resultado, o Furacão subiu para a sétima colocação, com dez pontos. Por outro lado, o Cruzeiro segue na décima nona colocação, com três pontos, podendo ir para a lanterna até o término da rodada.
Na próxima rodada, o Cabuloso recebe o Santos, no Mineirão, no domingo (22), às 16h. No mesmo horário, o Rubro-Negro terá o clássico contra o Coritiba na Arena da Baixada.
Furacão abre o placar com gols relâmpagos
Logo no começo da partida, o Furacão abriu o placar. Após corte errado da defesa, Mendoza ficou com a bola na entrada da área, chutou bonito para marcar um golaço e marcou com menos de um minuto. Não demorou muito e o Furacão conseguiu chegar ao segundo. Matheus Henrique derrubou Viveros na área. Pênalti, que o colombiano cobrou e converteu, quebrando uma sina de penalidades desperdiçadas pela equipe na temporada.
Com a vantagem no marcador, o Athletico controlou bem a partida, sem sofrer grandes sustos e não teve tanta pressa para chegar ao ataque. Por outro lado, o Cruzeiro tentava dar uma resposta, até finalizou mais, mas não conseguiu levar muito perigo. A única chegada celeste aconteceu nos acréscimos, em cobrança de falta de Arroyo, que parou em defesa de Santos.
Cruzeiro reage, mas não empata
A pressão cruzeirense seguiu na segunda etapa, mas deu resultado. Após boa jogada de Kaiki, o lateral deu passe para Villarreal, que recebeu na cara de Santos e só tirou no goleiro para descontar. No minuto seguinte, o Furacão acordou e quase marcou o terceiro. Viveros recebeu na área, chutou cruzado forte e Matheus Cunha fez boa defesa.
Entretanto, a Raposa seguia com a bola e chegava com perigo. Willam cruzou na área, a defesa falhou e Villarreal subiu sozinho, mas cabeceou para fora. Depois, Vanderson arriscou da intermediária e mandou pela linha de fundo. Mais uma vez, o Athletico respondeu, com cabeçada de Aguirre no travessão.
Na reta final, o Athletico conseguiu acertar a sua marcação e impediu novas investidas do Cruzeiro. Com isso, o Furacão voltou a vencer no Brasileirão, enquanto a Raposa segue na zona de rebaixamento.
ATLHETICO 2 x 1 CRUZEIRO
Campeonato Brasileiro 7ª rodada
Data e horário: 18/03/2026, às 19h30 (horário de Brasília)
Gols: Mendoza, 1’/1ºT (1-0); Viveros, 11’/1ºT (2-0); Villarreal, 12’/2ºT (2-1)
Público pagante: 20.084 torcedores
Público total: 20.733 torcedores
Renda: R$ 706.895,00
Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)
ATHLETICO: Santos; Benavídez, Aguirre, Arthur Dias e Esquivel; Portilla (Jadson, 16’/2ºT), Luiz Gustavo e Dudu (João Cruz, 31’/2ºT); Mendoza (Bruninho, 31’/2ºT), Julimar (Chiqueti, 16’/2ºT) e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.
CRUZEIRO: Matheus Cunha; William (Kauã Moraes, 40’/2ºT), Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Matheus Henrique, Lucas Silva, Christian (Rhuan Gabriel, 31’/2ºT), Japa (Vanderson, 6’/2ºT) e Arroyo; Villarreal (Chico da Costa, 31’/2ºT). Técnico: Wesley Carvalho.
Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE) e Alex Sandro Quadros Thome (RR)
VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
Cartões Amarelos: Julimar, Arthur Dias e Jadson (ATH); Matheus Henrique, Arroyo e Lucas Silva (CRU)
