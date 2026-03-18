Coritiba derruba invencibilidade do Mirassol em casa e cola no G4

Lavega comemora o gol do Coritiba na vitória contra o Mirassol - (crédito: Foto: JP Pacheco / Coritiba)

O Coritiba mostrou que sabe castigar os adversários em solo inimigo na noite desta quarta-feira (18). Ao bater o Mirassol por 1 a 0 no Estádio José Maria de Campos Maia, o Alviverde não apenas somou três pontos cruciais, mas também derrubou a invencibilidade dos paulistas em casa na atual temporada. O atacante Joaquin Lavega foi o responsável por balançar as redes, garantindo o salto do Coxa para a quinta posição com 13 pontos. Enquanto isso, o Mirassol, sensação do último ano, estaciona no 15º lugar com apenas seis pontos e liga o sinal de alerta.

Mirassol carimba a trave e para no "paredão" alviverde

Os donos da casa iniciaram a partida fazendo valer o mando de campo e empurrando o Coritiba contra a própria área. O Mirassol criou ao menos quatro oportunidades claras de abrir o placar, explorando a movimentação de Tiquinho Soares e Negueba. Aos 30 minutos, Gabriel Pires quase marcou de cabeça, mas Pedro Rangel operou um milagre ao espalmar para a lateral. O Coritiba, por sua vez, tentava responder em ligações diretas para Pedro Rocha, que desperdiçou uma chance incrível cara a cara com o goleiro Walter.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A pressão do Leão atingiu o ápice nos acréscimos da primeira etapa. Alesson recebeu com liberdade e soltou uma bomba que explodiu no travessão de Pedro Rangel, levantando a torcida no Maião. O time paranaense resistiu bravamente ao "ferrolho" imposto pelo técnico Mozart, indo para o vestiário sob forte pressão, mas com o placar zerado graças à segurança de seu sistema defensivo.

Estrela de Lavega brilha após intervenção do VAR

O segundo tempo trouxe um roteiro de superação para o Coxa. Logo aos três minutos, o Mirassol teve um gol anulado por toque de mão de Alesson, lance que serviu de combustível para o Coritiba acordar no jogo. Aos 18 minutos, o contra-ataque paranaense funcionou: após um bate-rebate confuso na grande área, a bola sobrou para Joaquin Lavega desviar para o fundo das redes. O gol passou por uma longa análise do VAR, que confirmou a posição legal do uruguaio e colocou o Alviverde em vantagem.

Atrás no placar pela primeira vez em casa, o Mirassol partiu para o abafa final, promovendo as entradas de Shaylon e Galeano. Contudo, o Coritiba fechou as linhas com Jacy e Robert Renan, neutralizando os cruzamentos sucessivos da equipe paulista. Nos acréscimos, o clima esquentou com uma confusão generalizada na área, mas o placar não sofreu alterações. O triunfo consolida o Coritiba como um visitante indigesto, enquanto o Mirassol precisa repensar sua estratégia para sair das proximidades da zona de rebaixamento.

MIRASSOL 0 x 1 CORITIBA

Campeonato Brasileiro 7ª rodada

Data e hora: 18 de março de 2026 (quarta-feira), às 20h (de Brasília)

Local: Estádio Maião, em Mirassol (SP)

Gol: Lavega, 18’/2ºT (0-1)

MIRASSOL: Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Victor Luis (Daniel Borges, Intervalo); Neto Moura (Nathan Fogaça, 22’/2ºT), Aldo Filho e Gabriel Pires (Shaylon, 33’/2ºT); Negueba, Alesson (Galeano, 22’/2ºT) e Tiquinho Soares (André Luis, 22’/2ºT). Técnico: Rafael Guanaes.

CORITIBA: Pedro Rangel; JP Chermont, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Willian Oliveira (Wallisson, 22’/2ºT), Sebastián Gómez (Vini Paulista, Intervalo) e Felipe Jonatan (Maicon, 12’/2ºT); Lavega (Josué, 33’/2ºT), Lucas Ronier (Breno Lopes, Intervalo) e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: Aldo Filho (MIR)