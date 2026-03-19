Superliga: Brasília derrota o Barueri, mas não tem mais chances de playoffs

Com casa cheia, o Brasília Vôlei triunfou diante do Paulistano Barueri, por 3 sets a 1. As parciais foram de 25/22, 25/23, 25/23 e 25/18. A partida marcou o último jogo do clube candango no Distrito Federal na temporada 2025/2026. Ao bater as paulistas, a equipe subiu para a nona colocação, somando 21 pontos. Mas não há mais chances de conquistar uma vaga nos playoffs do torneio nacional.

Em simultâneo, o Mackenzie (oitavo colocado) recebeu o Maringá (sétimo colocado). O time mineiro conquistou a vitória, chegando aos 27 pontos e tirando as possibilidades do Brasília de conquistar uma vaga nos playoffs. Antes de entrar em quadra, o clube local tinha garantida a permanência na elite do vôlei para a temporada seguinte. O próximo confronto do Brasília será na terça-feira (24/3), às 21h, contra o Fluminense, no Rio de Janeiro.

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Em uma noite de gala, a ponteira Duda foi dona de 19 pontos do jogo, a maior do duelo e dona do troféu Viva Vôlei. Do outro lado, a central Luzia foi a maior pontuadora da equipe, com 18 pontos.



O jogo

Em casa, o Brasília Vôlei teve um importante desafio ao enfrentar o Barueri. No confronto direto, as anfitriãs abriram três pontos no placar, mas uma sequência de erros da equipe do técnico Spencer Lee, permitiu que as paulistas igualassem. A partida estava equilibrada, com o time brasiliense em sincronia. Karen, Duda e Nayara eram as principais pontuadoras da noite. Do outro lado, as paulistas pecavam no saque. Foram cinco erros no fundamento. Na reta final, o Brasília conquistou o domínio da partida e, com 25/22, fechou o set.

Na parcial seguinte, o esquadrão verde-preto começou com uma atuação abaixo, com seis pontos atrás (9/3). Spencer Lee precisou solicitar um tempo para organizar o time em quadra. O chamado surtiu efeito, com o 11/11 no placar. Cada ponto do confronto estava disputado, mas o Brasília apresentava dificuldades de pular na frente, apesar da curta distância. A reta final pegou fogo, com direito a um 23/22 para as paulistas. Mas, com 25/23, o Barueri empatou o jogo.

O terceiro set colocou à prova o bloqueio do Brasília Vôlei. No fundamento, o time marcou três pontos seguidos. O Barueri aparentou sofrer um apagão durante a parcial, com erros na defesa e, assim como no jogo em geral, nos saques. O esquadrão verde-preto estava próximo de conquistar o segundo set. Na partida, a ponteira Duda era a maior pontuadora do jogo, com 13 bolas convertidas, além de estar atenta às recepções e defesas. Com Lívia, o Brasília fez o ponto da parcial. Fim do período: 25 x 23.



Com as arquibancadas lotadas, a torcida apoiava o time em quadra, o último em casa da temporada. No quarto set, o nervosismo e a ansiedade começaram a dar as caras, principalmente nas adversárias que, em caso de derrota, perderiam a posição para o Brasília. A equipe da casa aproveitou o cenário para abrir vantagem no marcador. No saque, Duda garantiu o ponto da vitória candanga por 25 x 18, a terceira seguida na competição.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

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