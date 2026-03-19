Neymar solta o verbo sobre demissão de Vojvoda e cobra elenco do Santos

Neymar abriu o jogo nesta quinta-feira (19) e falou sobre a demissão do técnico Juan Pablo Vojvoda, que não resistiu à derrota do Santos por 2 a 1 para o Inter, na última quarta, na Vila Belmiro. Horas depois, o Peixe anunciou o retorno de Cuca.
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Na porta do CT Rei Pelé, o camisa 10 afirmou que a mudança na comissão técnica não será suficiente para o Santos melhorar de rendimento e na tabela de classificação no Brasileirão. Para o jogador, os jogadores precisam responder dentro das quatro linhas.
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"É complicado, a saída de um grande treinador, uma grande pessoa, é triste viver isso porque condiz com nosso rendimento dentro de campo. A gente sabe que não estava bem, que não jogamos bem, não conseguimos fazer o que o treinador nos passava, mas é isso", declarou Neymar ao "Diário do Peixe".
"Muda a comissão, vem uma comissão nova, mas os jogadores são os mesmos. O que tem que mudar é nossa atitude, nossos pensamentos, nossos jogos. Pode vir a comissão que for, se continuar dessa forma vai ser complicado para nós".
A estreia de Cuca deve ocorrer no próximo domingo (22), quando o Santos viaja até Belo Horizonte para enfrentar o Cruzeiro. O confronto, válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, será às 16h (de Brasília), no Mineirão.
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