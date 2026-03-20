Corinthians desperdiça chances e fica no empate com a Chapecoense

Sem vencer desde o 1 x 0 sobre o Athletico-PR, Corinthians está sob pressão - (crédito: Isabela Silva)

O Corinthians aumentou o jejum de vitórias na temporada. Nesta quinta-feira (19/3), o Timão desperdiçou boas chances, especialmente no segundo tempo, e só empatou por 0 x 0 com a Chapecoense, na Arena Condá, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe paulista teve 10 finalizações, enquanto o Verdão do Oeste também acumulou 12 arremates. No entanto, não houve eficiência dos jogadores de ataque.

Com o resultado, o Corinthians está há seis jogos sem vencer e agora soma nove pontos, na nona posição, enquanto a Chapecoense fica na 14ª colocação, com apenas sete pontos. Agora, os times voltam a campo no domingo pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão enfrenta o Flamengo, às 20h30, na Neo Química Arena, enquanto o Verdão do Oeste visita o Internacional, às 18h30, no Beira-Rio.

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O Corinthians dominou as ações da partida durante os 45 minutos iniciais do confronto na Arena Condá. Mesmo com uma formação mista, o Timão ficou mais próximo de abrir o placar. A primeira chance aconteceu com o volante André chutando rasteiro de dentro da área.

Na sequência, em batida de falta, Rodrigo Garro acertou o travessão em cobrança e, no rebote, Allan desperdiçou a oportunidade com o gol livre. Jogando em casa, a Chape apostou nos contra-ataques, chegou a ter uma outra chegada com Marcinho, mas nada que levasse perigo ao gol defendido por Hugo Souza.

A segunda etapa, entretanto, ficou um jogo mais aberto, com chances para os dois lados. A Chapecoense mudou a postura e teve grandes chances com Ítalo e Jean Carlos. O camisa 20 soltou uma bomba e fez o goleiro Hugo Souza trabalhar para fazer grande defesa. Além deles, Meritão quase marcou de cabeça, e Rubens também assustou o arqueiro alvinegro.

Do outro lado, o Corinthians também respondeu algumas vezes com Yuri Alberto. Além do centroavante, Rodrigo Garro perdeu a grande oportunidade de abrir o placar. Ele estava completamente livre dentro da área, mas o goleiro da Chape defendeu. Nos minutos finais, Garro teve a chance de marcar em cobrança de falta. Porém, as equipes não balançaram as redes na Arena Condá.

Ficha técnica

CHAPECOENSE x CORINTHIANS

Brasileirão 2026 7ª rodada

Data: 19/3/2026 (quinta-feira)

Local: Arena Condá, Chapecó (SC)

Público/Renda: 18.031 presentes / R$ 1.394.980,00



CHAPECOENSE: Léo Vieira; Everton, Bruno Leonardo, Eduardo Doma e Walter Clar; Camilo, João Vitor (Higor Meritão, 15’/2°T), Rafael Carvalheira (Rubens, 15’/2°T) e Marcinho (Ítalo, intervalo); Giovanni Augusto (Jean Carlos, intervalo) e Bolasie (Perotti, 30’/2°T). Técnico: Gilmar dal Pozzo.



CORINTHIANS: Hugo Souza; Pedro Milans (Matheuzinho, 30’/2°T), André Ramalho, João Pedro Tchoca e Angileri; Allan, Matheus Pereira (Breno Bidon, 20’/2°T), André (Raniele, 20’/2°T) e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Vitinho (Kayke, 30’/2°T). Técnico: Dorival Júnior.



Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Leone Carvalho Rocha (GO) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Cartão Amarelo: Camilo, Giovanni Augusto, Rubens (CHA), André Ramalho, Angileri, Yuri Alberto, João Pedro Tchoca (COR)