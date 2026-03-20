Paulinho ainda sente incômodo, mas evolução anima Palmeiras por retorno

Paulinho ainda tem dores, mas deve ter retorno gradual no Palmeiras - (crédito: Foto: Cesar Greco / Palmeiras)

Enquanto acelera o processo de recuperação, Paulinho começa a se aproximar do retorno ao elenco do Palmeiras. A expectativa interna é de que o atacante seja reintegrado após a Data Fifa, possivelmente já com minutos em campo no início de abril.

Uma dúvida comum entre os torcedores diz respeito às dores. Segundo pessoas envolvidas diretamente no processo de recuperação, o jogador ainda sente um leve incômodo na perna direita. No entanto, a sensação é considerada normal dentro do estágio atual e bem diferente das dores intensas que o acompanharam por longo período.

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Esse desconforto não tem relação com a fratura da tíbia, que já está consolidada. Ele surge, principalmente, durante o processo de fortalecimento muscular. Isso ocorre porque, na cirurgia, foi necessário intervir diretamente na musculatura para a colocação do implante de fixação do osso.

Mesmo assim, o retorno aos gramados pode acontecer antes do desaparecimento completo desse incômodo. A tendência é que a sensação diminua conforme o atleta ganha ritmo, força e resistência ao longo das partidas e treinamentos.

Atualmente, Paulinho está na quarta fase de um total de cinco etapas do recondicionamento físico. O planejamento prevê uma transição cuidadosa, com carga progressiva e adaptação constante. Diferentemente de protocolos mais comuns, o clube optou por um ritmo mais lento, justamente para reduzir riscos de recaída.

Entre as atividades, o atacante participa de treinos controlados, com aumento gradual de intensidade. Em alguns exercícios, por exemplo, o número de jogadores e o tamanho do campo são ampliados semana a semana, o que facilita a adaptação ao ritmo competitivo.

Por que a recuperação está mais longa

O prazo mais estendido em relação à recuperação anterior tem explicação. Em 2025, quando ainda atuava pelo Atlético-MG, Paulinho não chegou à fase final de recondicionamento. Na prática, voltou antes do ideal e precisou atuar com limitações, inclusive durante o Mundial de Clubes, quando participou por poucos minutos e ainda com dores.

O problema físico teve início em 2024, com uma fratura por estresse na tíbia direita. Na época, o jogador permaneceu em atividade por cerca de seis meses mesmo lesionado, antes de passar pela primeira cirurgia.

Já no Palmeiras, a recuperação inicial evoluiu bem. Contudo, ao retomar cargas mais intensas, as dores reapareceram. Ainda assim, Paulinho conseguiu contribuir em momentos decisivos, com gols importantes, mesmo atuando com tempo reduzido em campo.

Após disputar 16 partidas, o atacante foi novamente afastado para passar por um segundo procedimento cirúrgico. Desta vez, recebeu um implante mais resistente, pensado para suportar melhor o nível de exigência do futebol profissional. O processo também exigiu um período maior longe das atividades no gramado.

Agora, em fase avançada de recuperação, Paulinho se aproxima de um retorno mais sólido. Desta vez, com a expectativa de alcançar o pleno condicionamento físico antes de retomar sequência como opção regular no time.