Cirurgia de Marlon é bem sucedida e jogador do Grêmio deve ter alta

O lateral-esquerdo Marlon foi submetido à cirurgia no tornozelo direito nesta sexta-feira, em Porto Alegre, e o procedimento foi altamente satisfatório. Após o susto que marcou o jogo entre Grêmio e Vitória com a grave contusão do atleta, a situação caminha para um desfecho mais tranquilo. O jogador tem previsão de alta para este domingo.

Com retorno estimado em cinco meses, em projeção feita pelo próprio clube gaúcho, existe a expectativa de que ele possa até antecipar este prazo para retornar aos gramados e vestir a camisa gremista.

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Exames confirmaram que o atleta sofreu uma fratura no tornozelo direito. O lance, que aconteceu aos 25 minutos do segundo tempo chocou os jogadores e causou também apreensão entre os torcedores nas arquibancadas.

Marlon entrou numa dividida com Erick, mas o seu pé ficou preso na grama e acabou "virando para trás". Atendido imediatamente ainda no gramado, o jogador gremista deixou a Arena de ambulância e seguiu direto para o hospital Moinhos de Vento.

O próximos passos para a recuperação já foram definidos pelo departamento médico do clube gaúcho. Marlon vai imobilizar o pé e deve iniciar a fisioterapia ainda nesta semana. No hospital, ele recebeu a visita de familiares e companheiros de time.

O Grêmio vai a campo neste domingo, em confronto válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro e visita o Vasco em São Januário. Em sete rodadas, o time do técnico português Luís Castro contabiliza 11 pontos.