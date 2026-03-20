Adidas lança camisas reservas retrô para a Copa do Mundo

Modelos de 22 seleções, incluindo Argentina, Alemanha e Espanha, apostam em visual retrô dos anos 90 - (crédito: Foto: Divulgação)

A Adidas revelou nesta sexta-feira (20/3) alguns dos uniformes reservas que estarão na Copa do Mundo de 2026. Entre eles, estão as novas camisas de seleções como Argentina, Alemanha e Espanha. A coleção reúne equipes que estarão no torneio, que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá, e aposta em um estilo retrô inspirado nos anos 90.

Ao todo, a marca alemã apresentou modelos de 22 seleções, incluindo a atual campeã Argentina. Um dos destaques é o retorno do clássico logo trefoil, que não aparecia em uniformes de seleções desde a Copa de 1990.

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A camisa reserva da Argentina chama atenção pelo visual. Predominantemente preta, ela traz detalhes em azul com grafismos que lembram elementos naturais, como flores. O modelo feito pela Adidas também pode ganhar um significado especial, já que a edição de 2026 pode ser a última Copa de Lionel Messi.

¿Tranqui nuestra nueva camiseta alternativa, no? pic.twitter.com/FJhn44PREt Selección Argentina (@Argentina) March 20, 2026

Por fim, a Copa do Mundo começa no dia 11 de junho, com México x África do Sul, no Estádio Azteca. Durante a competição, as seleções poderão alternar entre os uniformes titulares e reservas.