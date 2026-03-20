Série B 2026: regulamento, times, favoritos, curiosidades e mais

A Série B do Campeonato Brasileiro de 2026 vai começar. A partir deste sábado (21/3), 20 clubes travam 38 batalhas em busca de quatro vagas na elite nacional do ano que vem. Diante disso, o Jogada10 montou as principais informações sobre a competição, que conta com novidades no regulamento. Além disso, mostra os favoritos e os que podem surpreender.

Times que vão disputar o Brasileirão da Série B: América-MG, Athletic, Atlético-GO, Avaí, Botafogo-SP, Ceará, CRB, Criciúma, Cuiabá, Fortaleza, Goiás, Juventude, Londrina, Náutico, Novorizontino, Operário-PR, Ponte Preta, São Bernardo, Sport e Vila Nova.

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Regulamento

A principal novidade da Série B de 2026 está no regulamento. O Conselho Técnico da CBF aprovou a alteração do formato de acesso, com a criação de playoffs. A partir deste ano, só o 1º e o 2º colocado terão vaga direta no Campeonato Brasileiro.

Assim, os playoffs serão por quatro clubes (3º, 4º, 5º e 6º), que se enfrentarão em duelos de ida e volta valendo a subida à elite. Os cruzamentos serão entre 3º e 6º e 4º e 5º. Com relação ao rebaixamento, os quatro piores times irão disputar a Série C em 2027.

1ª rodada da Série B

Sábado (21/3)

16h: Ceará x São Bernardo – (RedeTV!, ESPN/Disney+ e GOAT)

17h: Vila Nova x CRB – (ESPN/Disney+, Xsports e SportyNet)

18h15: Operário-PR x Atlético-GO – (ESPN/Disney+)

19h15: Botafogo-SP x Fortaleza – (ESPN/Disney+, Xsports e SportyNet)

20h30: Cuiabá x Sport – (ESPN/Disney+)

Domingo (22/3)

16h: Avaí x Juventude – (ESPN/Disney+)

16h: Náutico x Criciúma – (TV Globo, sportv e Premiere)

18h: Athletic-MG x Ponte Preta – (ESPN/Disney+)

18h: Goiás x América-MG – (ESPN/Disney+)

20h: Novorizontino x Londrina – (ESPN/Disney+)

Favoritos ao título

Novorizontino: A equipe do interior paulista chega à competição após ser vice-campeão paulista. O time, afinal, superou Santos e Corinthians no caminho até a decisão e, mesmo perdendo para o Palmeiras, saiu com saldo positivo. Na Copa do Brasil, o Aurinegro, entretanto, sofreu perdeu nos pênaltis para o Jacuipense.

Fortaleza: O clube está de volta à Série B após oito anos na elite nacional e chega como um dos postulantes ao título. Invicto na temporada, com nove vitórias e cinco empates, o time também está classificado para a quinta fase da Copa do Brasil.

Goiás: O Esmeraldino entra bastante confiante no Campeonato Brasileiro. Afinal, o time goiano quebrou um jejum de oito anos sem título estadual e está classificado para a quinta fase da Copa do Brasil. Sexto colocado nas últimas duas edições da Série B, o clube promete entrar ainda mais forte em 2026.

Sport: Depois de um ano trágico em 2025, o Leão volta à Série B. Afinal, o clube terminou rebaixado da elite nacional amargando a pior campanha do Nordeste na história dos pontos corridos do campeonato. E apesar de ter sido campeão pernambucano em cima do rival Náutico, o Leão já chega sob desconfiança, após a eliminação para o Athletic na Copa do Brasil.

Briga pelo G6

Juventude: O time jaconero ainda não perdeu na temporada, com seis vitórias e seis empates. Na reformulação do elenco, 18 reforços chegaram ao Alfredo Jaconi, entre eles o centroavante Alan Kardec e o lateral-esquerdo Patryck Lanza, destaque no estadual. No entanto, o time perdeu o artilheiro Gabriel Talliari, contratado pelo Remo.

Náutico: Depois de três anos, o Náutico retorna à Série B juntando os cacos pela perda do título para o Sport com uma derrota por 3 a 0, nos Aflitos. Resultado que aumentou a desconfiança quanto a uma disputa pelo acesso. Pesa contra o Alvirrubro o elenco curto e carente de qualidade no banco de reservas. No entanto, já mostrou que pode ser surpresa.

Ceará: O Vozão entra na Série B mais uma vez como um dos favoritos. Apesar de ter perdido o título estadual para o Fortaleza, nos pênaltis, o Alvinegro está invicto na temporada, com nove vitórias e cinco empates. Além disso, está classificado para a quinta fase da Copa do Brasil.

Correm por fora

Atlético-GO: Com quase 20 contratações, o Dragão também mudou de técnico entre o primeiro e o segundo jogo da final do Campeonato Goiano. Apesar de chegar embalado pela classificação para quinta fase da Copa do Brasil, o time precisa de equilíbrio interno.

Criciúma: Sem grande brilho no Estadual, o Tigre vem de um título simbólico da Taça Acesc, em cima do Camboriú, que deu a vaga na Copa do Brasil de 2027. Além disso, o clube reforçou o elenco e entre as principais contratações está o atacante Romarinho, ex-Fortaleza e Sport.

CRB: O time foi pentacampeão alagoano neste mês e faz boa campanha na Copa do Brasil. No entanto, oscilou em janeiro, mas recuperou a força nas partidas decisivas e venceu CSA e ASA quando o estadual chegou às finais. A equipe, aliás, mantém o time base do ano passado e pode chegar forte.

América-MG: Pelo terceiro ano seguido, o Coelho está na disputa da Série B. No entanto, não chega com grande potencial. Na temporada, o time mineiro teve a segunda melhor campanha do Campeonato Mineiro e chegou à semifinal, mas acabou eliminado pelo Atlético-MG nos pênaltis. A equipe caiu na terceira fase da Copa do Brasil.

Meio de tabela

São Bernardo: O clube do interior de São Paulo disputa a Série B pela primeira vez e não chega em alta. No Campeonato Paulista, acabou eliminado ainda na primeira fase do Campeonato Paulista. Já na Copa do Brasil acabou eliminado na quarta fase após ser derrotado em casa pelo Ceará, nos pênaltis.

Londrina: Após o acesso com o vice da Série C, o Tubarão chega para a competição com mais um segunda colocação, no Campeonato Paranaense, ao perder o título para o Operário. O clube, aliás, inicia um novo capítulo em sua história. Afinal, passou a ser administrado pela Squadra Sports, considerada a primeira plataforma multiclubes do país, liderada por Guilherme Bellintani, ex-presidente do Bahia. Assim, aposta em organização, investimento em estrutura e visão de longo prazo.

Operário-PR: O clube paranaense vai para a sua 11ª participação na Série B. No entanto, chega para evitar o rebaixamento pelo investimento na temporada. Na Copa do Brasil, o Fantasma está classificado para a quinta fase após eliminar o Londrina.

Vila Nova: Após cair na semifinal do Goiano, o Tigrão ainda não conseguiu se recuperar na temporada. Afinal, caiu na quarta fase da Copa do Brasil ao perder, em casa, para o Confiança, nos pênaltis. Com o resultado, o técnico Umberto Louzer deixou o cargo. Zé Ricardo, ex-Cruzeiro, Botafogo, Flamengo, pode assumir o clube.

Luta contra o Z4

Botafogo-SP: Para a Série B, a diretoria paulista contratou seis reforços. O último deles o volante Marco Antônio, ex-Náutico, CRB e Vila Nova. Neste início de temporada, o time fez um Paulistão irregular e chegou a ter chance de se classificar para as quartas de final na última rodada, mas perdeu em casa para o Capivariano.

Athletic: O time passa por uma transição em 2026 e pode ser um empecilho para crescer na temporada. A equipe, aliás, foi rebaixada no Campeonato Mineiro com a pior campanha no torneio, mas na Copa do Brasil está classificado para a quinta fase após eliminar o Sport, na Ilha do Retiro.

Ponte Preta: A Macaca inciou o ano com muitos problemas. Foi rebaixada no Paulistão e também viveu uma crise extracampo por questões financeiras que causaram atrasos salariais. Além disso, foi eliminado na quarta fase da Copa do Brasil. Diante disso, a Ponte busca recuperação mesmo em contexto nebuloso.

Cuiabá: Depois de quatro temporadas na Série A, o Cuiab disputará a competição pela quarta vez em sua história. Para 2026, o clube passou por uma reformulação no elenco. O momento, porém, não é positivo: eliminado na segunda fase da Copa do Brasil para o Santa Catarina e caiu nas quartas do Campeonato Mato-grossense para o Sinop.

Avaí: O clube catarinense não conseguiu avançar em nenhum dos mata-matas. Caiu nas quartas de final do Catarinense, semifinal da Taça Acesc e na terceira fase da Copa do Brasil. O refugo deste início de temporada veio com o título da Recopa Catarinense contra o Figueirense. No entanto, pode ser uma vantagem, pois terá somente a Série B durante a temporada.

Os maiores vencedores da Série B

Oito clubes da atual edição já levantaram o título da Série B do Brasileirão. Bicampeões, América-MG e Goiás podem igualar ao Coritiba, que é o único time com três títulos da segunda divisão. Entretanto, Fortaleza, Atlético-GO, Criciúma, Juventude, Sport e Londrina vão atrás do bicampeonato.

Nomes conhecidos

Ex-meia de Palmeiras e Cruzeiro, Alex é o principal nome da Série B e vai comandar o Athletic. Além dele, Roger, ex-atacante de Ponte Preta, São Paulo, Palmeiras e Botafogo, está no comando técnico do Sport.

Alberto Valentim (América-MG), Mozart (Ceará), Thiago Carpini (Fortaleza), Daniel Paulista (Goiás), Allan Aal (Londrina), Hélio dos Anjos (Náutico) e Luizinho Vieira (Operário) também são personagens importantes no futebol nacional que estão na competição.

Regiões

São Paulo: Botafogo-SP, Novorizontino, Ponte Preta e São Bernardo.

Minas Gerais: América-MG e Athletic.

Fortaleza: Ceará e Fortaleza.

Pernambuco: Sport e Náutico.

Alagoas: CRB

Paraná: Londrina e Operário-PR.

Santa Catarina: Avaí e Criciúma.

Rio Grande do Sul: Juventude.

Goiás: Atlético-GO, Goiás e Vila Nova.

Mato Grosso: Cuiabá.